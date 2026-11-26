Concentración de la Asamblea Santander Saludable - EUROPA PRESS

SANTANDER 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unas 300 personas han acudido este miércoles a la concentración convocada por la Asamblea Santander Saludable para protestar por la instalación del Navilia Light Park en los Jardines de Pereda. En el acto se han coreado eslóganes como "No a la privatización" de la Navidad y de este espacio público.

En un manifiesto que la portavoz de la Asamblea ciudadana, Ana Gómez, ha leído durante la convocatoria se ha reclamado que los jardines "tienen que ser un parque público y abierto". Y se ha remarcado que "son patrimonio histórico y natural" y no "pueden concederse a la iniciativa privada".

Los convocantes han criticado al Ayuntamiento de Santander porque "solo emplea disculpas y el pliego no está claro". Al respecto han señalado que en el documento que permite la instalación del 'Navilia Light Park' "no figura que se tenga que vallar, que cobrar (entradas a 10 euros), que acotar de esta manera".

Y han censurado que el Consistorio se "escude" en que "no supone gasto y que hay más actividades que van a ser gratuitas".

"Nos parece un insulto a los ciudadanos, ha indicado Gómez posteriormente a preguntas de los periodistas, para afirmar también que los Jardines de Pereda "no es el único" espacio público "privatizado".

Además, ha puesto de manifiesto el miedo de la Asamblea a que "se estropee el medio natural, la hierba, los árboles e incluso la fauna". A ello ha añadido que habrá "gran contaminación lumínica".

"Es como reírse de la gente, como burlarse, como sentirse poseedores absolutos de lo que es de todos, de lo que contribuimos todos y esto no hay que tolerar", ha remarcado Gómez.

Para finalizar ha dicho que no se respeta la ordenanza de zonas verdes con la instalación de 'Navilia Light Park' y ha opinado que "hay que respetar al ciudadano, dejarle vivir, dejarle respirar tranquilamente y no agobiarle y, sobre todo, con un precio constante, cobro aquí, cobro allá".

CRITICAS DE LA OPOSICIÓN

Por su parte, el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Santander, Daniel Fernández, ha afirmado que 'Navilia Light Park' es "un espectáculo privado que la señora Igual se ha sacado de la manga, donde una vez revisado el pliego de contratación vemos que en ningún lugar aparecía que se iba a cerrar ni que se iba a cobrar por poder acceder a él"

Y ha añadido que "en vista de que han pasado las semanas" y la alcaldesa Gema Igual (PP) no ha contestado a los requerimientos socialistas para que "quite todas las vallas", lo abra al público y no se cobre el acceso de los santanderinos", no les "queda mas remedio" que "abandonar la acción política y acudir directamente a la acción judicial".

En este sentido ha anunciado que el lunes van a "registrar una denuncia administrativa en la Comisaría de la Policía Local" donde reclamarán que se "cumpla con la ordenanza de zonas verdes de la ciudad de Santander, cese en la ocupación del espacio municipal y recabe los documentos jurídicos necesarios para poder justificar ante los ciudadanos este atropello a la ciudad".

En cuanto al portavoz de Izquierda Unida (IU), Keruin Martínez, ha dicho que esperará a ver el lunes "el expediente que autoriza a cerrar los jardines de Pereda" y en función de lo que se "encuentre", adoptará una decisión.

También ha declarado que "año tras año se profundiza más en la privatización de los espacios públicos, en la mercantilización y en un modelo de ciudad que acaba expulsando a los vecinos".