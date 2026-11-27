Festival de Invierno. - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La número 38 del Festival de Invierno de Torrelavega, que se desarrollará del 9 de enero al 27 de febrero de 2027 en el Teatro Municipal Concha Espina, ofrecerá un total de 24 espectáculos y 27 funciones.

Grandes producciones nacionales, espectáculos que llegarán por primera vez a Cantabria, compañías de reconocido prestigio y propuestas para todas las edades conforman la programación de esta propuesta cultural.

Entre sus nombres, figuran artistas como Lola Herrera, María Adánez, José Luis García-Pérez, Luisa Martín, Dafne Fernández, Diana Palazón, Ángel Ruiz y Natalia Dicenta, ha indicado el Ayuntamiento en nota de prensa.

La concejala de Cultura, Esther Vélez, ha presentado esta nueva edición, que coincide con los veinte años de celebración del Festival en el actual Teatro Municipal Concha Espina y que mantiene sus cuatro líneas de programación: los Jueves Íntimos, los viernes de teatro joven, los sábados de teatro para adultos y los domingos de teatro infantil y familiar.

Vélez ha destacado el "cuidado" y el "mimo" con los que se ha diseñado una programación, que vuelve a apostar por la "calidad" y la "diversidad", con el objetivo de ofrecer al público experiencias "que le emocionen, le sorprendan, le hagan reflexionar y, sobre todo, le permitan disfrutar" de las artes escénicas.

Coincidiendo con este vigésimo aniversario en el Concha Espina, el Festival ha renovado también la imagen y el formato de su catálogo.

El estudio La Rulotte ha diseñado una propuesta en la que diferentes máscaras identifican cada uno de los bloques de programación y que incorpora un guiño a la patrona de Torrelavega, la Virgen Grande.

TEATRO DE LOS SÁBADOS

La programación de teatro para adultos contará con ocho espectáculos, que se representarán los sábados a las 20 horas. La tragedia, la comedia psicológica, el cabaré barroco, el drama social y el humor gestual serán algunos de los géneros que tendrán cabida en una edición por la que pasarán compañías y actores de "gran prestigio".

El Festival se inaugurará el 9 de enero con 'Medea', de Eurípides, la última gran producción de La Machina Teatro, compañía cántabra con más de treinta años de trayectoria. Dirigida y versionada por Iñaki Rikarte, está protagonizada por Patricia Cercas, Ivana Heredia, Fernando Madrazo, Elena Martinaya, Miguel Meca y Manuel Menárguez.

Otro de los atractivos de esta edición será la posibilidad de disfrutar por primera vez en Cantabria de tres producciones antes de que inicien sus temporadas estables en Madrid o Barcelona: 'Locuras paralelas', con Dafne Fernández, Diana Palazón, Fernando Andina y Sergio Mur; 'Una madre', de Alejandro Palomas, con Luisa Martín, Mamen Camacho, Elisa Hipólito y Samuel Viyuela; y 'Peluquería María Jesús', con Maribel Salas, Pepa Rus y Pepa Zaragoza.

Completan la programación 'El rey de la farándula', con Ángel Ruiz y la Compañía Nacional de Teatro Clásico; 'Panorama desde el puente', con José Luis García-Pérez y María Adánez; 'FLAMEMC OH!!', la última producción de Yllana Teatro; y 'Camino a la Meca', protagonizada por Lola Herrera, Natalia Dicenta y Carlos Olalla.

EL HUMOR, EN LOS VIERNES DE TEATRO JOVEN

El Teatro Joven ofrecerá siete espectáculos, los viernes a las 21 horas, con una programación en la que tendrán especial protagonismo la comedia, los monólogos, la improvisación, la música y el humor gestual.

Entre las propuestas figuran los monólogos de David Amor, 'Love está en el aire', e Isabel Rey, 'Diva de barrio', dos exponentes del panorama humorístico nacional.

La programación se completa con 'Galerías Tonterías', de Spasmo Teatro; 'Un tal César', de Cascai Teatro; 'No me toques el cuento', de la compañía Arteatroz; 'Corta el cable rojo' y 'Tributo', de La Teta Calva.

Por su parte, la programación infantil y familiar contará con siete espectáculos y diez funciones, con propuestas adaptadas a diferentes edades que incluyen teatro, circo, acrobacias, música y arte con arena.

En esta edición se han programado dos espectáculos específicos para la primera infancia, de 0 a 36 meses: 'Amamá', de Ajayu Dúo; y 'El mar', de Teloncillo Teatro.

La oferta familiar se completa con '¡Ay, qué lío!', de Eugenia Manzanera; 'Origen', de Borja Sand Art; 'Akri', de Manuel Rosés; 'Rucs, el maleficio del brujo', de La Pera Llimonera; y 'Los ladrones del tiempo', de Yarleku Teatro y El Punto Gunea.

El Festival mantiene también los Jueves Íntimos. El 21 de enero se representará 'Yo nací en un surco de judías', de la compañía Almealera, un recorrido por la memoria de las personas vinculadas a la agricultura y la ganadería que reivindica el valor del mundo rural. Y el 18 de febrero será el turno de 'Viva', de La Loquace Cie, una propuesta de teatro documental. Las funciones tendrán lugar a las 20.30 horas.

VENTA DE ABONOS Y ENTRADAS

El Festival mantiene sus precios sociales, dentro de la apuesta del Ayuntamiento por facilitar el acceso a las artes escénicas.

La venta de abonos se realizará, en el caso del Abono joven del 9 de diciembre, a partir de las 10 horas, al 13 de diciembre, a un precio de 84 euros en zona A y 70 euros en zona A lateral; y para el Abono general del 10 de diciembre, a partir de las 10 horas, al 13 de diciembre, a 156 euros en zona A y 128 euros en zona A lateral.

En cuanto a las entradas individuales, éstas se venderán, para el teatro joven, a partir del 16 de diciembre, a las 10 horas, a un precio de 9 a 12 euros; las del teatro para adultos, desde el 17 de diciembre, a las 10 horas, de 14 a 19,50 euros; y los Jueves Íntimos y teatro infantil y familiar, desde el 18 de diciembre, a las 10 horas, a 8 euros para los Jueves Íntimos, de 5,50 a 6 euros para el teatro infantil y familiar, y de 5 euros para la primera infancia.

Las localidades podrán adquirirse a través de www.tmce.es , www.giglon.com, en el teléfono 902 733 797 y, si quedasen entradas disponibles, en la taquilla del teatro desde dos horas antes del inicio de cada espectáculo.

El Concha Espina dispone de bucle magnético compatible con audífonos e implantes cocleares, localidades reservadas para personas con discapacidad visual y espacios destinados a usuarios de sillas de ruedas.

Asimismo, se mantienen los servicios de acceso anticipado para personas con movilidad reducida, descuento de un euro en el aparcamiento de La Llama y reserva de mesas en restaurantes y solicitud de taxis a través de la taquilla del teatro.