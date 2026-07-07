El 45º Festival de Verano de Camargo ofrecerá ocho espectáculos gratuitos para todos los públicos

Archivo - Festival de Verano de Camargo en foto de archivo - ALBERTO G. IBANEZ - Archivo

CAMARGO 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

El 45º Festival de Verano de Camargo ofrecerá ocho espectáculos gratuitos que abarcan disciplinas como la música, el teatro musical, el humor, el folclore y las artes escénicas, del 31 de julio al 22 de agosto en los jardines del Ayuntamiento.

Las actuaciones comenzarán cada viernes y sábado a las 21.30 horas, manteniendo el formato habitual del festival. En caso de lluvia, los espectáculos se trasladarán al pabellón cubierto de Muriedas, si bien dos de ellos -el musical La Bella y la Bestia, el tributo Abbamania- ya están previstos en este recinto por necesidades técnicas.

La programación arrancará el 31 de julio con la actuación del Conjunto Folklórico Camagüa, que acercará al público la riqueza musical y las tradiciones populares de Cuba. Al día siguiente, Iñaki Urrutia presentará el monólogo 'Esto será un show'. Una semana después, el 7 de agosto, el pianista y compositor Nach Ribadulla Viking ofrecerá un concierto inspirado en la naturaleza y las culturas celta, nórdica y medieval. El 8 de agosto será el turno del musical tributo Abbamania, un homenaje a la mítica banda sueca con música y voces en directo.

La segunda quincena del festival comenzará el 14 de agosto con el musical 'La Bella y la Bestia', una adaptación dirigida a toda la familia. El 15 de agosto, el Coro Gospel Madrid llevará al escenario un repertorio que combina la tradición de la música afroamericana con una cuidada puesta en escena.

La programación continuará el 21 de agosto con el Cuarteto de Cuerda CCV de Valencia, que une la música clásica con una visión contemporánea, mientras que el festival se clausurará el 22 de agosto con 'Gool', de Yllana, un espectáculo de humor gestual inspirado en el universo del fútbol y pensado para todos los públicos.

El alcalde, Diego Movellán, ha afirmado que el Festival de Verano, con propuestas dirigidas a públicos de todas las edades, es una de las citas culturales "más esperadas" del calendario de Camargo y tiene una "magnífica respuesta del público".

"Nuestro objetivo es seguir acercando al municipio propuestas escénicas de calidad, pensadas para todos los públicos", ha aseverado Movellán, para quien "contar con un entorno tan especial como los jardines del Ayuntamiento convierte cada actuación en una experiencia única".