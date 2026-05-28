El 75 Festival Internacional de Santander, declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público

Archivo - Espectáculo 'Folía' - FESTIVAL INTERNACIONAL DE SANTANDER-GILLES AGUILAR

La presidenta del Patronato, Gema Igual, y la vicepresidenta, Sáenz de Buruaga, se felicitan por el reconocimiento aunque "llega tarde" SANTANDER 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Santander (FIS) ha sido declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público por el Gobierno de España.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el Real Decreto-ley 12/2026 que, entre otros asuntos, recoge esta distinción para el FIS, junto a otras efemérides, actividades y proyectos culturales, deportivos, científicos o tecnológicos que comparten una naturaleza excepcional, derivada de su relevancia cultural, deportiva, su dimensión internacional, su incidencia económica y el impacto social que generan.

Su carácter extraordinario justifica la necesidad de formalizar su consideración como acontecimientos de excepcional interés público y, además, ha de hacerse con carácter urgente para llegar a tiempo de las fechas conmemorativas, añade el texto.

En el caso del Festival, el Real Decreto-ley destaca que el FIS ha venido formando parte del grupo de festivales históricos de España, y es uno de los más antiguos de Europa. "Su 75.º aniversario permite poner en valor el trabajo realizado y la labor de impulso económico y cultural que tiene el Festival en Santander, permitiendo el desarrollo de nuevos talentos musicales y una mejora de las condiciones, con una alta imbricación con el tejido social de la ciudad".

Según ha informado el FIS, este reconocimiento activa, por ejemplo, los beneficios para sus colaboradores recogidos en la Ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

El texto recoge también la duración de este programa de apoyo como Acontecimiento de Excepcional Interés Público, que para el FIS será desde el 1 de enero de 2026 al 31 de diciembre de 2028.

VALORACIONES

Para la presidenta del Patronato de la Fundación Festival Internacional de Santander y alcaldesa de Santander, Gema Igual, la declaración del FIS como Acontecimiento de Excepcional Interés Público es "una magnífica noticia y un reconocimiento justo" a una cita cultural que lleva décadas proyectando el nombre de Santander y de Cantabria.

"Es cierto que esta declaración llega tarde, después de mucho trabajo y muchas reivindicaciones, pero lo importante es que finalmente se ha hecho justicia con el FIS y con el enorme prestigio que representa para nuestra ciudad y para la cultura española", ha señalado.

Para la alcaldesa, esta consideración supondrá un importante impulso para el festival desde el punto de vista de la colaboración público-privada, ya que permitirá a las empresas patrocinadoras acogerse a beneficios y exenciones fiscales que facilitarán nuevas alianzas y reforzarán el apoyo al proyecto cultural del FIS.

"El Festival Internacional de Santander es una seña de identidad de esta ciudad, un referente cultural de primer nivel y un motor de atracción cultural, económica y turística; esta declaración contribuye a fortalecer su futuro y a consolidar su capacidad de crecimiento", ha añadido Igual.

Por su parte, la presidenta de Cantabria y vicepresidenta del Patronato del Festival, María José Sáenz de Buruaga, ha celebrado la decisión del Ejecutivo nacional. "Esta declaración responde a una petición expresa de este Gobierno, formulada cuando presidía el Patronato del certamen artístico, como reconocimiento a la singularidad y la importancia estratégica del FIS. Con ello, se atiende una demanda ampliamente compartida y se da un paso firme para fortalecer las líneas de mecenazgo esenciales para nuestro Festival", ha valorado.

A su juicio, este reconocimiento no solo pone en valor el pasado, sino que "abre una etapa llena de oportunidades ya que supone un impulso para reforzar su presencia nacional e internacional, ofrecer propuestas excepcionales, y consolidar alianzas estratégicas con el sector privado, que garanticen su continuidad y crecimiento".

La presidenta ha considerado que, con esta decisión, se arregla una "anomalía", porque su no declaración como acontecimiento de excepcional de interés público, "además de un agravio injustificable, "supone un claro perjuicio a los efectos del estímulo de los patrocinios que son fundamentales para la viabilidad y el alcance de una edición tan señalada".

Buruaga ha recordado que, una vez que los Reyes de España han aceptado la petición de presidir el Comité de Honor, ahora "se suma ahora esta declaración, lo que, sin duda, supondrá un acicate para sumar nuevos mecenazgos".