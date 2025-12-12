La AAVV de Cueto homenajea a Chema Puente con la presentación de un libro que ilustra 'Santander la marinera' - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Vecinos de Cueto ha celebrado este jueves un acto de homenaje al reconcido músico Chema Puente, coincidiendo con el primer aniversario de su fallecimiento.

En el evento se ha reconocido a Puente como socio de honor y se ha presentado el libro 'El cantor de la bahía', de Chema Puente, con las acuarelas de G. de Noriega, que ilustran la canción 'Santander la marinera', obra del rabelista de Cueto.

El Gobierno de Cantabria ha apoyado esta publicación y el acto, que ha contado con la presencia del consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Financiación Autonómica, Luis Agüeros, y la directora general de Cultura, Eva Guillermina Fernández.

En el prólogo, redactado por Agüeros, amigo personal de Chema, se describe el genio creativo del autor de Cueto, plasmado magistralmente en su canción 'Santander la marinera', donde se recogen escenas cotidianas del Santander antiguo, muchas de las cuales han trascendido hasta nuestros días.

Esta edición quiere ser un homenaje a este músico esencial de la cultura popular de Cantabria, y la familia de Chema --su viuda y su hijo-- recibieron un ejemplar único con las acuarelas originales.

El evento ha contado con la asistencia de amigos, compañeros, su guitarrista inseparable, Luismi, y los vecinos de Cueto.

"Cueto recordó a Chema como músico, profesor y vecino comprometido, siempre defensor de su tierra y de los parajes del pueblo", ha señalado la AAVV.

El acto concluyó con la colocación en la fachada de una piedra conmemorativa realizada por Mar, una vecina que, sin haberlo conocido, quiso rendirle homenaje. Fue un encuentro lleno de emoción y gratitud hacia una figura que sigue muy presente en la memoria del pueblo, ha afirmado la asociación.

Chema Puente, original de Cueto (Santander), era un rabelista de Cantabria que tuvo un gran impacto en la tradición musical de la zona. Falleció a los 72 años en noviembre del año pasado. Además de por su faceta de músico y recitador de trovas, jotas y romances, Puente destacó también por su labor docente en la Escuela de Folclore de Santander.