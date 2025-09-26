Abierta la inscripción del proyecto artístico ARGAMASA de la Fábrica de Creación

Archivo - Proyecto ARGAMASA de la Fábrica de Creación - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha abierto la inscripción del proyecto artístico ARGAMASA de la Fábrica de Creación, que el 7 de octubre comenzará su segunda edición, que se extenderá hasta el 28 de noviembre.

En este seminario de ocho semanas, que se celebrará los martes y viernes, los participantes entablarán un diálogo con un artista, experimentarán su lenguaje creativo y visitarán un espacio cultural público de la ciudad acompañados por el responsable del mismo.

Esta segunda edición contará con profesionales del mundo de las artes como Blanca Tejerina, Paulino García, Lucía Venero, Manuela Gutiérrez, Cristina Somavilla, Yolanda G. Sobrado, Cristina Samaniego, Alfredo Santos y Sandro Cordero.

Los espacios a visitar serán la Nave Sotoliva, Escenario Santander, Naves de Gamazo, Palacio de Festivales, Centro de Arte Faro de Cabo Mayor, Teatro Casyc, Centro de Documentación de la Imagen de Santander y Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Santander MAS.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha detallado que el objetivo del programa es "establecer puentes entre el sector de las artes, los espacios culturales de la ciudad y la ciudadanía, para fomentar la educación artística y el pensamiento crítico para todos".

"La Fábrica ha surgido para apoyar la creación de obras, pero también para generar conocimiento y pensamiento crítico, para visibilizar procesos artísticos en danza, música, teatro, fotografía, artes plásticas o audiovisuales y para contribuir a la cooperación y colaboración entre el sector cultura", ha añadido.