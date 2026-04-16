Abre el plazo para solicitar la beca de residencia artística del Ayuntamiento de Santander y la Casa de Velázquez

Imagen de archivo de la presentación de una edición anterior de la beca - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los artistas santanderinos interesados en disfrutar de la tercera beca de residencia artística del Ayuntamiento de Santander y la Casa de Velázquez tienen de plazo desde este jueves hasta el 7 de mayo para presentar sus candidaturas, una vez publicadas las bases y convocatoria en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC).

La beca, abierta a artistas mayores de edad nacidos en Santander o que lleven empadronados al menos un año, ofrecerá una residencia de hasta 10 meses en L'Académie de France à Madrid - Casa de Velázquez.

La concejala de Cultura, Noemí Méndez, ha destacado que esta convocatoria permitirá al artista seleccionado desarrollar un proyecto artístico en la "prestigiosa" institución en el periodo comprendido entre octubre de 2026 y julio de 2027.

La beca está dirigida a proyectos de pintura, artes plásticas, cine, fotografía, grabado, escultura, danza o comisariado.

"Esta tercera edición consolida una iniciativa clave para apoyar el talento creativo local y proyectarlo en el ámbito internacional". "Volvemos a ofrecer a los artistas de Santander la posibilidad de formarse y producir su obra en un entorno de excelencia. Es una oportunidad única para impulsar sus carreras y enriquecer su trayectoria con una experiencia de primer nivel", ha subrayado la edil.

Así, ha animado a los creadores a concurrir a la convocatoria desde la convicción de que esta beca supondrá "un punto de inflexión en su carrera", como una experiencia "transformadora y enriquecedora".

Los creadores deberán presentar una carta de motivación, una memoria explicativa del proyecto artístico que deseen desarrollar durante la residencia y su currículum artístico. Un jurado compuesto por representantes del Ayuntamiento de Santander, la Casa de Velázquez y profesionales independientes del mundo artístico evaluará las candidaturas.

Podrán optar a esta beca artistas mayores de edad que se presenten a título individual. Será necesario acreditar haber nacido en Santander o, en su defecto, estar empadronado en el municipio con al menos un año de antigüedad.

Las solicitudes deberán presentarse a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Santander o por cualquiera de los medios establecidos en la normativa vigente.

SOBRE LA BECA

El artista seleccionado residirá en la Casa de Velázquez, que pondrá a su disposición un estudio con alojamiento y taller de manera gratuita. Además, recibirá una ayuda de 10.000 euros para la producción de la obra y otros 10.000 euros para manutención.

La Casa de Velázquez recibirá del Ayuntamiento una ayuda de 5.000 euros para la gestión y el apoyo al creador becado de Santander, por lo que la aportación municipal a este convenio suma un total de 25.000 euros, ha informado el Consistorio en nota de prensa.

Además, la Casa de Velázquez no sólo proporcionará un espacio físico, sino que integrará al artista en su vida cultural. El becado disfrutará de los mismos derechos y condiciones que los miembros de la sección artística de L'Académie de France à Madrid, participará en su actividad cultural y formará parte de la exposición anual que se celebra en París.

La institución también asumirá los gastos de viaje y estancia según sus propias modalidades, para garantizar el desarrollo del proyecto en las mejores condiciones posibles.

Fundada en 1920, la Casa de Velázquez es una institución francesa que se ha consolidado como pilar en el fomento de la cooperación y los intercambios artísticos, culturales y universitarios a nivel bilateral e internacional.

Situada en la Ciudad Universitaria de Madrid, su edificio original fue inaugurado en 1928, aunque sufrió graves daños durante la batalla de Madrid en 1936. Fue reconstruida y reabierta en 1959, y desde entonces ha mantenido su compromiso con la creación artística contemporánea y la investigación científica en el ámbito de las Ciencias Humanas y Sociales.