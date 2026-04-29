Abre sus puertas el nuevo centro para personas con discapacidad en Requejada, con 60 plazas residenciales

Centro de Atención a la Dependencia San Pedro - EUROPA PRESS

SANTANDER, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo Calidad en Dependencia ha inaugurado este miércoles su nuevo centro de atención a la dependencia en Requejada (Polanco), el CAD San Pedro, que atenderá a personas con discapacidad, con 60 plazas para residentes y un centro de día que ofrece otras 25.

Este nuevo recurso se pone en marcha tras casi dos años de obras y una inversión de más de 4,5 millones de euros, y acogerá a 45 personas con discapacidad que residen actualmente en el CAD San Juan de Las Caldas, que se trasladarán "a la mayor brevedad posible".

Además, es el primero de estos centros en Cantabria que cuenta con todas sus habitaciones individuales, para que cada usuario "se sienta como en casa". Concretamente, las 60 plazas se distribuyen en cuatro unidades de convivencia de 15 habitaciones cada una.

También está dotado con sistemas tecnológicos y servicios de rehabilitación física, cognitiva o emocional para "prestar una atención integral, individualizada, cercana y profesional".

Así se ha puesto de relieve en la inauguración, un multitudinario acto encabezado por la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; la consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río; la alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz; el propietario del grupo Calidad en Dependencia, Rubén Otero; y el director de los CAD de Las Caldas y Requejada, Antonio Gómez.

Junto a ellos, han acudido a las instalaciones numerosos vecinos y autoridades, así como el párroco Paulino Mier, que ha bendecido el nuevo espacio.

Y es que, además de inaugurar el nuevo centro --el sexto que tiene en Cantabria--, Calidad en Dependencia está de celebración ya que el 1 de mayo cumple 30 años desde que comenzó su andadura con la apertura del primero, la residencia San Cipriano, en Soto de la Marina.

Además, el grupo tiene proyectados otros tres para construir en Reocín, Peñacastillo (Santander) y San Juan de la Canal (Santa Cruz de Bezana). El primero, el CAD Santa Bárbara, en la zona de Sierrallana, es el más avanzado y sus obras comenzarán "en breve", para habilitar 64 plazas de residencia y 20 de centro de día.

Con respecto a los otros dos, la empresa presentará los proyectos básicos de construcción en los respectivos ayuntamientos "antes de finalizar el 2026". El de Santander contaría con 80 plazas residenciales y 20 de centro de día, mientras que el de Santa Cruz de Bezana sumaría otras 25 de residencia.

Así, la presidenta cántabra se ha mostrado "orgullosa" de la trayectoria de este grupo cuyos responsables fueron "pioneros" hace tres décadas al iniciar su andadura en un sector desde el que, según ha dicho, han ayudado al Gobierno a "tejer y a sostener la red y atención a las personas en situación de dependencia en Cantabria".

También ha celebrado que sigan "creciendo e innovando" con nuevos proyectos que permitirán "seguir apuntalando" esa red para dar respuesta a la "creciente demanda social" de prestar atención a mayores y personas con discapacidad.

Respecto al CAD recién inaugurado, cuyas instalaciones ha calificado como "un lujo", Buruaga ha subrayado que genera un "doble impacto: social y económico", ya que tras haber dado empleo a 90 personas para su construcción ahora contará con 40 profesionales cuanto esté a pleno rendimiento, siendo además trabajo "estable" y "con un alto componente femenino".

Finalmente, la presidenta ha destacado que, aunque "queda trabajo por hacer", se han dado pasos para avanzar hacia un mejor sistema atención a la dependencia como la recuperación de la libre elección del centro, la reducción de las listas de espera o el aumento de la aportación económica del Gobierno al precio de las plazas concertadas. Una subida que se va a volver a realizar en 2026 gracias a un Presupuesto "social, fuerte y bien orientado" como el recién aprobado este lunes, que contiene 15 millones más para el programa de estancias concertadas.

Por su parte, el propietario del grupo Calidad en Dependencia --que atiende a 600 personas, con una plantilla de más de 350 profesionales-- ha celebrado sus tres décadas de "dedicación" que culminan con el nuevo CAD de Requejada. "Hoy no inauguramos un edificio asistencial, inauguramos un nuevo hogar para muchas personas", ha dicho.

PACTO DE ESTADO

Además, ha aprovechado para reivindicar ante los representantes políticos la necesidad de trabajar "juntos" para lograr un Pacto de Estado por la Dependencia, con una financiación "potente" que permita aumentar el personal en función de las necesidades de los usuarios y garantizar salarios dignos y buenas condiciones laborables. "Su responsabilidad y la nuestra es cuidar de quien cuida", ha dicho Otero.

Una línea con la que se han mostrado de acuerdo tanto la presidenta como la alcaldesa, que también lo ven "necesario".

Buruaga, que se ha definido como "pactista por naturaleza", ha opinado que sería "muy útil para apartar la manipulación ideológica" de un sistema que es "responsabilidad y que es patrimonio de todos", además de que serviría para que el Gobierno central cumpla y refuerce su compromiso de financiación con la dependencia, incluyendo la del sistema autonómico, algo que Cantabria "no ha dejado de reclamar".

Finalmente, la regidora de Polanco ha agradecido la "valentía" del grupo empresarial para invertir pese a "las dificultades" que implica la burocracia, al tiempo que ha defendido que los representantes políticos sean "proactivos" y colaboren con este tipo de iniciativas, "tan importantes para un sector tan vulnerable de la población".