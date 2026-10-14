La acampada rechaza la "presión" del Ayuntamiento y le urge soluciones para compaginar la movilización con Halloween

Acampada en la Plaza Porticada. - EUROPA PRESS

SANTANDER 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

La acampada por la vivienda en Cantabria, instalada en la Plaza Porticada de Santander, ha enmarcado el requerimiento del Ayuntamiento a la Delegación del Gobierno para despejar la zona donde se ubicará la instalación de Halloween dentro de la "dinámica de hostigamiento y presión" a esta movilización ciudadana por parte del Consistorio, al que exige abandonar "cualquier intento de desalojar o desplazar" esta concentración y buscar soluciones que permitan compatibilizarla con el montaje previsto.

"Existe espacio suficiente en otros enclaves de la propia Plaza Porticada para organizar el pasadizo de Halloween sin la necesidad de desalojar la acampada ni impedir el ejercicio de nuestros derechos", aseguran los acampados en un comunicado, en el que señalan que esta plaza es de toda la ciudadanía, y no un lugar que "deba reservarse exclusivamente para los usos que decida el Ayuntamiento". Por eso, no entienden la solución planteada de "despejar la zona ocupada" por la acampada cuando hay "alternativas" para compaginar ambos usos.

A su juicio, la petición de la administración municipal es "un nuevo intento de obstaculizar una movilización ciudadana pacífica que lleva días reivindicando el derecho a la vivienda y que ha convertido la Plaza Porticada en un espacio de encuentro, organización y participación colectiva".

"La plaza está viva porque la ciudadanía la habita, la comparte y la convierte en un lugar de convivencia", valoran, antes de apuntar que desde el inicio de esta concentración --tras el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años de Madrid que días después murió en un hospital-- se han sucedido "continuas identificaciones y amenazas de posibles sanciones".

"La casa del terror es no tener casa", sentencian los promotores de la acampada cántabra, para denunciar así la voluntad del Ayuntamiento de "desalojar un espacio de protesta pacífica para priorizar la instalación de Halloween", que se conmemora el 31 de octubre.

A su entender, la Porticada es "un espacio público que debe estar al servicio de la ciudadanía", y a renglón seguido destacan que están "colectivizando la plaza, recuperando su carácter público y demostrando que puede ser un lugar vivo, abierto y compartido, donde la ciudadanía se organiza, debate y construye alternativas". Así, frente a la "pretensión de expulsar la protesta", defienden que puede acoger distintas actividades y expresiones ciudadanas.

También afean desde la acampada al Consistorio que "lejos de facilitar la convivencia y respetar la participación ciudadana" contribuya con peticiones y propuestas así a "generar un clima de intimidación" hacia quienes ejercen "pacíficamente" sus derechos.

"Nos resulta especialmente llamativo que se presente nuestra presencia como un impedimento para una actividad dirigida a las familias cuando desde la propia acampada estamos promoviendo diariamente actividades abiertas y construyendo comunidad", cuestionan los responsables de la movilización por la vivienda, que no ven "contradicción" entre la defensa de este derecho, la reivindicación del uso colectivo del espacio público y permitir que la ciudad disfrute de sus celebraciones.

"La convivencia no se construye expulsando a quienes protestan, sino garantizando que el espacio público pueda ser compartido por el conjunto de la ciudadanía", avisan, a la par que advierten: "No vamos a aceptar que el ejercicio de un derecho fundamental se presente como un problema de ordenación del espacio público".