Los acampados por la vivienda desalojan la Plaza Porticada

Casita hecha con palés que recuerda la reinvindicación de los acampados en la Porticada - EUROPA PRESS

SANTANDER, 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los acampados por la vivienda han desalojado la Plaza Porticada de Santander donde han permanecido desde finales de septiembre tras el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años desahuciada de su casa en el distrito de Retiro de Madrid y que falleció dos semanas después.

Tal y como estaba previsto, han ido abandonando este céntrico espacio de la ciudad para enfocarse en la huelga general convocada para el próximo miércoles 11 de noviembre. En la mañana de este sábado, quedaban enseres y un par de tiendas de campaña, del casi medio centenar del que ha llegado a contar.

Sin embargo, los acampados han dejado instalada una pequeña casita hecha con palés para continuar visibilizando la causa y que permanecerá allí hasta "que la quiten el Ayuntamiento o las fuerzas policiales", ha señalado a Europa Press una de las integrantes del movimiento.

En ella múltiples carteles recuerdan su reivindicación por una vivienda digna con lemas como 'Stop fondos buitres', 'Derecho a techo' o 'Nuestros derechos no son tu negocio', con la palabra 'Empatía' en lo más alto, en una chimenea con flores en recuerdo a Maricarmen. Una imagen que contrasta con la instalación de la pista de hielo que comenzó este viernes.

Con ello se pone fin a una protesta que, según dio a conocer el Sindicato de Vivienda de Cantabria, ha dejado casi una veintena de participantes multados por el Ayuntamiento de Santander.

En el casi mes y medio que ha tenido lugar, los acampados han realizado asambleas abiertas, actividades y concentraciones, como la emotiva que se vivió el 8 de octubre por el fallecimiento de Maricarmen, donde se guardó un minuto de silencio y se improvisó un altar con flores y velas. También han desafiado al viento y la lluvia.

Además, la acampada fue tema de confrontación política entre el Consistorio y la Delegación del Gobierno, después de que el primero requiriera el desalojo de la parte de la plaza donde se ubicaba para la instalación del pasaje del terror de Halloween.

Esa petición no llegó a materializarse ya que el delegado, Pedro Casares, respaldó entonces a los acampados e indicó que su institución haría "prevalecer" el derecho de manifestación y de reunión ya que "priman" ambos derechos frente "a toda otra circunstancia", matizó.