El acceso desde la glorieta de La Marga a Marqués de la Hermida quedará cortado al tráfico este miércoles por obras

Entre las 10.00 y las 17.00 horas, el acceso deberá realizarse a través del túnel de La Marga o desde la calle Castilla

SANTANDER, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ramal de acceso desde la glorieta de La Marga a la calle Marqués de la Hermida quedará cortado al tráfico este miércoles, 15 de octubre, entre las 10.00 y 17.00 horas, con motivo de las obras del proyecto de adecuación de túneles que ejecuta la Demarcación de Carreteras en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea - Next Generation EU.

La Oficina Municipal de Tráfico de Santander ha informado del corte, que se debe a la necesidad de realizar un cruce de calzada entre los actuales locales técnicos y el túnel de La Marga.

Durante el tiempo que duren los trabajos, el acceso a Marqués de la Hermida deberá realizarse a través del túnel de La Marga o desde la calle Castilla.

Además, como consecuencia de esta intervención, la línea 14 del TUS modificará su recorrido habitual José Hierro (antes Camilo Alonso Vega) - Estaciones.

De forma provisional y al llegar a la glorieta de Cuatro Caminos, los autobuses continuarán bajando por la calle San Fernando y el túnel del Pasaje de Peña en dirección a las Estaciones, suprimiendo el tramo por Jerónimo Sainz de la Maza y Marqués de la Hermida.

Se establecerán paradas provisionales en Cuatro Caminos y San Fernando para atender a los usuarios durante esta modificación temporal y quedarán fuera de servicio las paradas 92 (Jerónimo Sainz de la Maza), 448 (Valdecilla Sur), 93 (Candina), 94 (La Lonja), 95 (Marqués de la Hermida 36), 96 (Barrio Pesquero), 97 (Parque Varadero), 321 (Marqués de la Hermida 15) y 98 (Marqués de la Hermida 1).

El Ayuntamiento de Santander recomienda planificar los desplazamientos teniendo en cuenta estas afecciones.