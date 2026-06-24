El acceso a la península de la Magdalena se corta al tráfico el jueves y viernes por labores de pintado

Archivo - Península de La Magdalena - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El acceso a la península de la Magdalena, en Santander, quedará cordado al tráfico este jueves y viernes por trabajos de pintado del asfalto. La actuación forma parte de las obras de semipeatonalización de la Avenida de La Magdalena, que ejecuta Senor por importe de 461.600 euros

El Ayuntamiento indica que las obras forman parte del Plan de Sostenibilidad Turística Santander Norte Litoral-Costa Quebrada financiado con fondos europeos.

La actuación permitirá priorizar los desplazamientos peatonales, mejorar la accesibilidad y reducir el tráfico rodado en la zona, favoreciendo un entorno más amable y seguro para vecinos y turistas.

El proyecto contempla una intervención integral en la Avenida de La Magdalena y su entorno, con el objetivo de mejorar la seguridad, la accesibilidad y el confort de los viandantes, así como la imagen urbana del área de acceso a la península.

Los trabajos incluyen la redistribución de las plazas de aparcamiento, que quedarán organizadas en 43 libres, 6 para personas con movilidad reducida, 30 para motocicletas y 5 para taxis; la demolición y renovación de aceras, bordillos y pavimentos para mejorar la accesibilidad y el tránsito peatonal.

Igualmente, se renovarán las redes de drenaje, saneamiento, abastecimiento y alumbrado; y se llevará a cabo el saneo de firmes y ejecución de nuevos pavimentos, así como la instalación de nuevo mobiliario urbano y jardinería.

También se modificará el trazado de entrada y salida del aparcamiento inferior de la avenida para facilitar la circulación y los giros de vehículos, y se optimizan los radios de curvatura y las dimensiones de las aceras.