La retirada de un camión accidentado mantiene cortada la A-8 en la zona de Ontón sentido Bilbao

SANTANDER 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las labores de retirada de un camión accidentado que este sábado volcó mientras transportaba turismos, mantiene esta tarde cortados los dos carriles de la autovía A-8 en la zona de Ontón, en Castro Urdiales, en dirección a Bilbao. El tráfico está siendo derivado a la N-634 y se están registrando retenciones.

El corte se ha producido sobre las 13.30 horas y afecta a los puntos kilométricos 142.3, en Ontón, al 138.9, en Cobarón (Vizcaya), según informa la DGT en su página web.

Los bomberos del Ayuntamiento de Castro Urdiales acudieron ayer a atender el suceso movilizados por el Centro de Atención a Emergencias 112 Cantabria. El accidente no registró ningún daño personal y el carril derecho de la autovía quedó cortado hasta la retirada del vehículo.