Un accidente provoca retenciones en la S-10 a la entrada de Santander

Zona del Poligóno de Raos - EUROPA PRESS

SANTANDER 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una colisión por alcance registrada esta tarde en la autovía S-10 a la altura de la empresa Marino de la Fuente, en el Polígono de Raos, está provocando retenciones a la entrada de Santander, donde también se han producido otros dos siniestros, sin que hayan dejado heridos.

La fila de vehículos ha llegado hasta más allá del túnel de Maliaño y ha atascado las incorporaciones a la vía desde el aeropuerto y Valle Real.

Según la información de la DGT, en la zona se encuentra detenido un vehículo, en concreto en el punto kilométrico 4,7, sentido a la capital cántabra.

Los otros dos accidentes se han producido en la misma vía, uno en a la misma altura del polígono en sentido Santander, y otro en Astillero, han informado fuentes del 112 a Europa Press.