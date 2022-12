Los accidentes laborales se disparan un 33% interanual en Cantabria en noviembre

SANTANDER, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los accidentes laborales con baja se han disparado un 33% en Cantabria en noviembre en comparación con el mismo mes del año pasado, al pasar de 548 entonces a los 729 actuales, que son 181 más.

Son datos publicados por el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo (ICASST), que hoy ha facilitado y valorado Comisiones Obreras, que ha lamentado que, al igual que en los meses precedentes, la escalada de la siniestralidad en la región "sigue imparable".

En este sentido, el sindicato ha insistido en que la responsabilidad de estos datos es "exclusivamente empresarial" y que, a tenor de los mismos, "es evidente" que la gestión de la prevención en las empresas es "escasa e ineficaz".

La secretaria de Salud Laboral de CCOO de Cantabria, Laura Lombilla, ha denunciado que, solo en el pasado mes de noviembre, tres personas perdieron la vida en su trabajo, una situación "inasumible y verdaderamente preocupante" y a la que "hay que poner freno de una vez por todas". "El rumbo de la siniestralidad tiene que cambiar de forma urgente", ha reclamado.

Así, el sindicato ha subrayado que la siniestralidad "sigue en una escalada fuera de todo control", ya que durante el mes de noviembre se han producido 181 accidentes más que en el mismo mes del año anterior.

Además, en 2022 ya se han producido 9.220 accidentes de trabajo con baja, una cifra "muy preocupante", pero más en comparación con el mismo periodo de 2021, pues el incremento ha sido de un 54,96%, con 3.270 accidentes más.

Y, aunque la influencia de las bajas por Covid tienen su reflejo en el incremento de los accidentes, para CCOO "no pueden ser la excusa para mirar para otro lado y obviar el importante aumento que se ha producido en los accidentes graves". Así, el año pasado se produjeron 29 y este año por las mismas fechas se han contabilizado ya 44, lo que supone un aumento de un 51,72%.

En este sentido, de esos 44 accidentes graves, 15 han sido en servicios, 8 en construcción, 8 en industria y 6 en el sector agropecuario, mientras que los 7 restantes se han producido in itinere.

Todo ello demuestra, para el sindicato, que no se cumple la Ley de Prevención, que las empresas no invierten lo suficiente en prevención, que no se revisan los planes de prevención de la forma adecuada, y que los trabajadores no están recibiendo la formación necesaria para desempeñar su labor con seguridad.

En este sentido, Lombilla ha denunciado que "mientras las empresas no reflexionen sobre lo que está sucediendo y reconozcan la gravedad de lo que está pasando, los accidentes no van a parar de incrementarse. La prevención hoy por hoy ha pasado a un segundo plano en muchas empresas y desde CCOO no lo vamos a dejar pasar", ha advertido.

Como en meses anteriores, los sectores de mayor accidentabilidad continúan siendo la sanidad y los servicios sociales, con 176 bajas producidas por el contacto estrecho de personal sanitario y de servicios sociales con usuarios contagiados por Covid 19. Después del sector sanitario están la industria manufacturera, la construcción y el comercio y la reparación de vehículos.

Para Lombilla, "este deterioro de la prevención de riesgos laborales es inadmisible y han de tomarse medidas estratégicas como la creación de la figura del delegado territorial de prevención en Cantabria, e incrementar la dotación y los medios humanos y técnicos de la Inspección de Trabajo".