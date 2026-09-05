Activos tres incendios forestales en Cantabria

Archivo - Bomberos forestales trabajan en la extinción de incendios. - Juanma Serrano - Europa Press - Archivo

SANTANDER 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha informado de que, en estos momentos, se encuentran activos tres incendios forestales en la comunidad.

Así, ha explicado que el primero de ellos, declarado este mediodía, está en Espinas, en la mancomunidad de Campoo-Cabuérniga.

El segundo, en el que están interviniendo dos brigadas terrestres, se encuentra en Colsa (Los Tojos); mientras que el tercer fuego está en Obios (Arenas de Iguña), aunque este no presenta complicaciones para su extinción.

Por otra parte, el Ejecutivo ha asegurado que el incendio iniciado el viernes en Quintanas de Hormiguera (Palencia), cuya zona de mayor afección radica en el entorno de Valdeolea (Cantabria), sigue estabilizado.

Durante esta noche, y si las condiciones meteorológicas no cambian, se mantendrán en vigilancia dos brigadas de Cantabria con la colaboración de otra más de Palencia, ambas dirigidas por un Agente del Medio Natural adscrito al operativo cántabro.

Las primeras estimaciones apuntan a que el fuego ha afectado a 41 hectáreas, mayoritariamente arbolado.