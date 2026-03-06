El acto del Día de la Mujer del Gobierno de Cantabria congrega a 1.200 personas - GOBIERNO DE CANTABRIA-LARA REVILLA

SANTANDER, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El acto del Día Internacional de la Mujer del Gobierno de Cantabria (8M), celebrado este viernes en la sala Argenta del Palacio de Festivales, ha congregado a 1.200 personas, que han presenciado el homenaje a la Plataforma de Asociaciones Gitanas de Cantabria (Romanes), la Asociación Socio-Cultural de Mujeres San Fernando de Mirones, la Asociación Cultural de San Cipriano y la Asociación de Mujeres del Valle de Camaleño.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha presidido la conmemoración de la "plena participación" de la mujer en la vida social, política y económica de España, un "hito trascendental en la historia que sirve para reivindicar y valorar los avances, pero también, para recordar que la igualdad no es una obra acabada, sino una tarea permanente que no admite retrocesos", ha dicho.

En su intervención, Buruaga ha indicado que en Cantabria las mujeres "hemos ido conquistando espacios y responsabilidades, hasta hace poco impensables", superando para ello "muchas barreras" y demostrando "que nada se nos pone por delante", ha informado el Ejecutivo regional.

De hecho, las mujeres "estamos en todas partes: en la cultura, deporte, ciencia y en todas las profesiones y actividades". Y eso es gracias al "esfuerzo gigante de conciliación" y a la "potente fuerza" que ha ido pasando "de mujer a mujer" y "de generación en generación", ha insistido.

Para la presidenta, es un "cambio profundo que ha sacudido la conciencia colectiva y que no nace de la consigna fácil, pero tampoco de la casualidad o de la comodidad, sino de políticas democráticas y decisiones valientes; de mujeres y madres ejemplares que se enfrentaron al reto de cambiar el mundo desde su propio espacio; y de recursos públicos al servicio de la igualdad".

También, ha señalado al trabajo "incansable" del movimiento asociativo, a quienes ha agradecido "seguir ahí", demostrar que la igualdad necesita "mucho más que proclamas" y encarnar el feminismo "de verdad": universal, transversal y sin barreras, "en el que cabemos todos y con el que ganamos todos".

Por otro lado, la presidenta ha reafirmado su compromiso con la igualdad y ha garantizado el apoyo del Gobierno a "quienes trabajan cada día" por la igualdad de oportunidades "real y efectiva", pero no con políticas "aisladas", sino con un "principio rector" que atraviesa toda su acción. "Porque la igualdad no es solo un imperativo ético o moral, sino un motor de cambio y progreso social".

Por eso, ha insistido que el Ejecutivo ha reforzado la protección y asistencia a las mujeres, con más recursos para ayudar a las víctimas de violencia machista; dos centros que abren todo el año para su atención integral y acompañamiento; o políticas para apoyar la maternidad e impulsar la conciliación, entre otros.

Para Buruaga, la conciliación es la "verdadera revolución", para que "ninguna mujer se vea obligada" a elegir entre su carrera profesional y su familia.

MEDIDAS

Por eso, este año, se ampliará el límite de renta familiar para que el cheque de 100 euros por cada hijo menor de tres años, que el pasado se extendió a los municipios de hasta 5.000 habitantes, "llegue éste a un mayor número de madres".

También, ha citado el aumento de las deducciones en el IRPF por nacimiento y adopción, ayuda doméstica y cuidado de mayores, gastos de guardería y educación, así como la ampliación de "recursos fundamentales" para las mujeres, como comedores, transporte escolar y aulas de 0-3 años, "especialmente en las zonas rurales".

Además, el Plan Corresponsables ha destinado, en colaboración con los ayuntamientos, 3 millones de euros, de los que se han beneficiado más de 2.000 familias, dando empleo a más de 1.400 personas, la mayoría mujeres.

Para aumentar la igualdad de oportunidades, el Gobierno comenzará a implantar este año el Sello de Igualdad en las empresas, que reconocerá a las que promuevan y garanticen la igualdad de trato y de oportunidades entre todos sus trabajadores, con independencia de su sexo, identidad o expresión de género u orientación sexual.

"El Gobierno está volcado en promover el empleo, la contratación indefinida y el emprendimiento femenino", ha dicho, en referencia a la puesta en marcha del I Plan de Apoyo al empleo autónomo, que ha traído "récord histórico de trabajadoras autónomas, más mujeres que nunca cotizando a la Seguridad Social y el menor número de mujeres en paro de los últimos 18 años".

Por otro lado, ha reconocido que las políticas públicas eficaces "no bastan" para avanzar en igualdad. "Necesitamos una sociedad más inclusiva, cohesionada y comprometida, que eduque en el respeto y combata la violencia y la desigualdad" para hacer, cada día, "más ancho" el camino de la libertad, la dignidad y los derechos de la mujer. Por eso, se ha comprometido a favorecer la unidad y la acción colectiva, "una tarea de todos sin exclusión".

RECONOCIMIENTOS

Buruaga ha entregado un cuadro de la artista cántabra Lucía Polanco a Estrella Pisa (Plataforma de Asociaciones Gitanas de Cantabria-Romanes), Cristina Martín (Asociación Socio-Cultural de Mujeres San Fernando de Mirones), Basilisa Gallego (Asociación Cultural de San Cipriano) e Isabel Casares (Asociación de Mujeres del Valle de Camaleño).

En el transcurso del acto se ha proyectado un vídeo en reconocimiento a las asociaciones homenajeadas y se ha presentado la campaña y el cartel del 8M. Además, la ceremonia ha contado con la actuación musical de Jueves de Boleros y del Coro Joven de Santander.

También han asistido a la gala la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Begoña Gómez del Rio; la de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia; la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta; y la directora de la Mujer, Tamara González, entre otras.