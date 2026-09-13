Los actos litúrgicos por la Bien Aparecida comenzarán este lunes

Archivo - Santuario de La Bien Aparecida.-ARCHIVO - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los actos litúrgicos organizados en honor a la Virgen de la Bien Aparecida, patrona de la Diócesis de Santander y de Cantabria, comenzarán este lunes, 14 de septiembre, y continuarán hasta el martes 15, día de la conmemoración y festivo regional, en el Santuario de Marrón (Ampuero) que será centro de peregrinación de cientos de devotos.

La Diócesis ha indicado en un comunicado que este lunes se celebrará la eucaristía a las 12.00, 18.30, 20.00 y 23.00 horas. Además, a las 18.00 horas habrá un acto mariano, con la tradicional ofrenda floral de la Villa de Laredo.

Y, a las 20.00 horas, tendrá lugar el Rosario de las Antorchas, en el que los fieles, portando velas, acompañarán a la Virgen en un recorrido procesional entre el Santuario y la ermita.

Al día siguiente, martes 15, las misas se sucederán desde las 6.00 de la mañana, cada hora, hasta las 11.00 horas.

La solemne, a las 12.00 horas, estará presidida por el obispo de la Diócesis, monseñor Arturo Ros, y será concelebrada por el vicario general, Álvaro Asensio; el superior provincial de los Trinitarios, padre Pedro Aliaga; el superior de la comunidad trinitaria, padre Vicente Basterra; y numerosos sacerdotes diocesanos y religiosos trinitarias.

Si el tiempo lo permite, esta eucaristía tendrá lugar en la explanada del Santuario y contará con la asistencia de autoridades regionales, políticas y militares.

Por la tarde, se celebrará la eucaristía a las 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 y 20.00 horas. Durante todo el día, se administrará el sacramento de la penitencia en la capilla penitencial.

HISTORIA DE LA BIEN APARECIDA

La Diócesis ha relatado que la historia de la devoción a la Virgen de la Bien Aparecida se remonta a principios del siglo XVII cuando existía en el alto de Somahoz --actualmente término municipal de Ampuero-- una pequeña ermita dedicada a San Marcos.

El 15 de septiembre de 1605 se halló en una de sus ventanas una pequeña imagen de la Virgen, cuyo origen nadie pudo explicar; los lugareños la recogieron con veneración y la depositaron en el interior de la ermita, adonde empezó a acudir cada vez más gente para orar ante ella.

El nombre nació de una confusión. En el cercano barrio de Marrón se veneraba una talla muy parecida, la Virgen de la Mar. Un vecino, Rodrigo de Ungos, la había llevado a restaurar por devoción, sin decírselo a nadie.

Los feligreses de Marrón, al notar su ausencia, la dieron por desaparecida. Cuando apareció una imagen en la ventana de San Marcos, la reclamaron como suya y se originó un pleito.

Este se resolvió cuando Rodrigo de Ungos devolvió la Virgen de la Mar ya restaurada, aclarando entonces que se trataba de dos imágenes distintas.

Quedó así demostrado que la de San Marcos no fue robada, sino aparecida y ¡bien aparecida!; de ahí su nombre.

A principios del siglo XVIII se erigió el actual santuario en el lugar donde se hallaba la ermita de San Marcos, y más tarde se construyeron una casa para los rectores del santuario y un hospital (albergue) para peregrinos.

En 1905 el Papa Pío X declaró a la Virgen Bien Aparecida patrona de la Diócesis de Santander.

Tres años más tarde, la Orden Trinitaria asumió la custodia del santuario en nombre de la Diócesis de Santander y, sobre el antiguo hospital de peregrinos, erigió el actual edificio de residencia. En 1955 la Virgen Bien Aparecida fue coronada canónicamente.