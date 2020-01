Acuerdo en Ferroatlántica de Boo para rebajar en 2020 un 5,5% los costes laborales

Publicado 31/01/2020 16:39:17 CET

En enero de 2021, o antes si se alcanza un determinado margen de beneficios, los trabajadores recuperarán las condiciones del convenio

SANTANDER, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Dirección de Ferroatlántica de Boo, la fábrica del Grupo Ferroglobe ubicada entre Camargo y Astillero, y los sindicatos han alcanzado este viernes un acuerdo para aplicar una rebaja de 5,5% de los costes laborales para este año 2020.

El presidente del comité de empresa, Francisco González (USO), ha detallado los puntos del acuerdo a Europa Press y ha manifestado que los recortes que proponía inicialmente la empresa alcanzaban "un 24% de la masa salarial" por lo que lograr rebajarlos hasta el 5,5% es "lo menos malo".

Ese recorte del 5,5% en los costes laborales se aplicará a lo largo de este año en el que, además, la plantilla de 144 trabajadores se encuentra con un Expediente de Regulación de Empleo Temporal (ERTE) en marcha desde el pasado diciembre.

Para lograr esa rebaja del 5,5%, se ha acordado congelar la aportación de la empresa al fondo de pensiones para los trabajadores, que las vacaciones del personal de fabricación se ajusten al calendario energético, la suspensión del premio 'Cero Accidentes', así como la concesión de préstamos personales. Además, se ha liquidado el fondo social correspondiente a 2018, 2019 y 2020.

Estas medidas acordadas se ajustan a las recomendaciones pactadas la pasada semana en Madrid para el conjunto del Grupo Ferroglobe, al que pertenece la fábrica de Boo, y a las que se sumó el acuerdo de congelar el incremento salarial del 2,3% que estaba previsto para 2020 en las tres fábricas: la cántabra, la de Monzón (Huesca) y la de Sabón (La Coruña).

En cuanto a las recomendaciones, entre ellas figuraba el no externalizar ninguna actividad; no reducir ningún puesto de trabajo; recortar un 5,5% los costes laborales pero sin que estas reducciones no se aplicarán a conceptos salariales, y la retirada del descuelgue salarial del 15% por ciento.

En el acuerdo alcanzado hoy por la Dirección de Ferroatlántica de Boo y los sindicatos, se convalidan esas recomendaciones y, al igual que la congelación de la subida salarial en el conjunto del Grupo Ferroglobe, las medidas se aplicarán hasta el 31 de diciembre de 2020.

Tras ello, según ha explicado González, "todos" los beneficios sociales de los 144 trabajadores de la fábrica cántabra volverán a ajustarse al convenio colectivo, así como las tablas salariales recuperarán la subida ahora congelada.

Y la recuperación de los beneficios sociales podría incluso ser antes, ya que la Dirección de Ferroatlántica de Boo y los sindicatos también han pactado que, si la empresa supera el margen de beneficios del 8% en el conjunto del año y tras determinar el mes a partir del cual se ha superado, abonaría en enero de 2021 y de "forma retroactiva" toda la correspondiente masa salarial a los trabajadores.

El acuerdo alcanzado entre la Dirección de Ferroatlántica de Boo y los sindicatos se someterá a votación de los trabajadores en una asamblea que se celebrará el próximo lunes, 3 de febrero, a partir de las 12.00 horas.