El acusado de apuñalar a dos jóvenes en Castro Urdiales en una reyerta ocurrida el 13 de junio de 2021 durante un momento del juicio - EUROPA PRESS

SANTANDER, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El acusado de apuñalar a dos jóvenes en Castro Urdiales en una reyerta ocurrida la madrugada del 13 de junio de 2021 ha negado haber sido el autor de estos hechos, por los que la Fiscalía mantiene su petición de 12 años de cárcel.

El juicio, que se ha celebrado durante varias jornadas en la Sección Primera de la Audiencia Provincial, ha quedado este miércoles visto para sentencia después de que las partes hayan elevado a definitivas sus conclusiones y no hayan modificado ni la calificación de los delitos ni las penas, según ha podido saber Europa Press por fuentes de la causa.

Durante la declaración del procesado, que ha tenido lugar el último día de la vista oral a petición de su abogada, éste ha reconocido que la noche de los hechos se vio involucrado en otra pelea en la localidad, pero con personas distintas, y de la que él mismo salió herido pues le abrieron una ceja y le dieron un botellazo por detrás.

Aunque la misma se produjo en una zona próxima a donde ocurrió la reyerta sobre la que versa el juicio, el acusado, JD.B.R., ha asegurado que no vio esta otra pelea y tampoco a los jóvenes que resultaron heridos en ella, y que según ha aseverado no les conocía de nada.

Su versión se contrapone con la de los agredidos, que en la primera jornada del juicio señalaron al acusado como autor de las heridas que habían sufrido.

Uno de ellos fue golpeado en la cabeza con una botella de cerveza y, posteriormente, recibió una puñalada en el brazo derecho y dos en la espalda, mientras que otro sufrió una en la zona torácico-abdominal derecha por la que tuvo que ser intervenido y estuvo varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (una médico forense aseguró durante el juicio que había habido "riesgo vital").

Estos dos jóvenes estaban acompañados de otro amigo, que en su declaración en el juicio en calidad de testigo afirmó haber visto a escasa distancia la agresión y aseguró que también recibió un "pinchazo" por atrás, aunque precisó que no pudo ver quién lo hizo y cree que, en su caso, "no pudo ser" el acusado.

JD.B.R, que fue detenido cinco días después de los hechos y ha estado seis meses en prisión provisional por lo que ahora se enjuicia, se enfrenta a una pena de 12 años de prisión.

DELITOS Y PENAS.

El ministerio público le considera autor de un delito de lesiones con instrumento peligroso y otro de homicidio en grado de tentativa, con la concurrencia en ambos casos de la circunstancia agravante de la responsabilidad penal de reincidencia, ya que el acusado había sido condenado en una ocasión anterior por dos delitos de lesiones.

Además, dado que es de nacionalidad extranjera, pide que cumpla la pena en España y que una vez acceda al tercer grado sea expulsado del territorio nacional con prohibición de regresar por un tiempo de diez años.

En concepto de responsabilidad civil, el ministerio público solicita que sea condenado al pago de una indemnización para los agredidos de 29.685 euros por las lesiones producidas y las secuelas que padecen, y para el Servicio Cántabro de Salud de 14.260 euros por la asistencia sanitaria prestada a ambos.

Por su parte, la defensa insiste en la inocencia del acusado en relación a los delitos que se le imputan y afirma que éste no participó en agresión alguna contra los perjudicados.

En su escrito provisional, argumentó que existen "dudas relevantes sobre la identificación del supuesto autor" y sostuvo que su cliente a esa hora "estuvo interviniendo en otros incidentes, entre los múltiples incidentes que se produjeron esa noche", y que "fue agredido, recibiendo golpes en la cabeza" que le causaron heridas y precisaron puntos de sutura.