Una adenda al pacto por la sanidad introduce subidas salariales para los MIR, guardias y actividad extraordinaria

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, firma de la adenda al Pacto Profesional por la Sanidad Pública junto al Colegio de Médicos y al Sindicato Médico

SANTANDER, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria, el Colegio Oficial de Médicos y el Sindicato Médico han acordado una adenda al pacto por la sanidad pública firmado en 2024 que introduce subidas salariales para los MIR, para los programas especiales de autocobertura y de prolongación de la jornada en Atención Primaria, para las guardias y también incentivos para los facultativos de consultorios rurales o de difícil cobertura.

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga; el presidente del Colegio, Javier Hernández de Sande; y el secretario general del Sindicato Médico, Óscar Pascual, han firmado este martes, en un acto celebrado en la sede del Gobierno regional, la adenda que recoge éstas y otras mejoras con el objetivo de atraer y retener talento en la región ante el déficit de profesionales y avanzar en la reducción de las listas de espera.

El documento recoge compromisos para este 2026 y 2027, si bien están condicionados a la aprobación de los Presupuestos Generales de Cantabria (PGC) ya que, una vez desplegados todos ellos, tendrían un impacto superior a los 6 millones de euros. En el caso de no aprobarse las cuentas -como hasta el momento ha ocurrido en este ejercicio, en el que están prorrogados los de 2025-, se abonarían las subidas con cargo al primer presupuesto que se apruebe.

Uno de los objetivos de la adenda es "fidelizar" a los MIR (médicos internos residentes), dado que más del 70% proceden de fuera de Cantabria, para que se queden a trabajar en la región tras formarse. Así, en 2026 se les incrementa el Complemento de Grado de Formación, que se abonará en 14 pagas que oscilan entre 112,50 y 155,25 euros; y en 2027 se actualizarán sus guardias hasta alcanzar el importe medio de las seis comunidades autónomas donde más cobran.

Al margen de los MIR, la adenda incluye mejoras para diferentes programas especiales: el de Absorción de la Demanda, que en 2027 se cifra en 220 euros; el de Autocobertura en AP, que pasará de 80 a 100 euros el próximo año tras llevar "congelado" desde 2018; y el de prolongación de la jornada en AP, que se equiparará al Programa PEREDA (Programa Especial de Reducción de la Demora Asistencial) que se hace en los hospitales.

Además, se analizará el Programa PEREDA para actualizar criterios, especialidades y actividades si fuera necesario.

Por otra parte, en 2027 se actualizará el importe de las guardias médicas hasta alcanzar la media de los importes que perciban los facultativos de las seis autonomías mejor pagadas.

En cuanto a los médicos de consultorios rurales, se trabajará en incentivos como pueden ser la flexibilización de su jornada laboral o el incremento del complemento de dispersión geográfica.