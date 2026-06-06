Adif aprobará este mes el convenio de La Pasiega y se llevará al Consejo de Ministros para su firma con Cantabria

La Pasiega - GOBIERNO

"Un proyecto tan traído y llevado, tan deseado por las autoridades de Cantabria durante tanto tiempo", manifiesta Óscar Puente REINOSA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Administración de Adif aprobará este mes el convenio para construir la terminal intermodal ferroviaria en el polígono de La Pasiega, documento que se llevará "inmediatamente" al Consejo de Ministros para poder suscribirlo con el Gobierno de Cantabria.

Lo ha avanzado el titular de Transportes, Óscar Puente, este sábado en Reinosa, antes de participar en el acto por el centenario del PSOE de la localidad.

En declaraciones a los periodistas previas a su intervención en el encuentro con los socialistas, el ministro ha adelantado que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias dará luz verde este mismo mes al convenio a suscribir con los ejecutivos central y autonómico para construir la estación del centro logístico.

"Un proyecto tan traído y llevado, tan deseado por las autoridades de Cantabria durante tanto tiempo", ha expresado Puente, que además de anunciar la aprobación del convenio por parte de Adif ha indicado que "inmediatamente" se llevará al Consejo de Ministros para poder así suscribirlo con el Gobierno cántabro y su presidenta, María José Sáenz de Buruaga (PP), en Santander o en Madrid.

"Estoy dispuesto y encantado de venir a Cantabria, cuantas veces sean necesarias, pero si (los 'populares') lo ven mal, lo firmamos en Madrid y asunto resuelto", ha manifestado el socialista, que ha lamentado y rechazado las críticas de un senador del PP en un medio de comunicación regional coincidiendo con su visita a esta comunidad autónoma, más cuando -ha dicho- el actual Gobierno central "ha invertido más que ningún otro en esta tierra".

En cuanto a La Pasiega, el Gobierno cántabro autorizó recientemente la financiación plurianual de 31 millones de euros para la estación intermodal. La idea es que el Estado asuma el 50% del coste de la obra, que podría empezar hacia finales de 2027, según el Ejecutivo autonómico, donde esperaban poder rubricar el convenio "antes del verano".