Adif licita las primeras obras de la integración ferroviaria de Santander y abre las solicitudes hasta el 4 de noviembre

SANTANDER, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes el anuncio de licitación de Adif para la reordenación de los espacios en la estación de Santander, relativos al desvío y estación provisional de la red de ancho ibérico en la estación de la capital de Cantabria, dentro del proyecto de integración ferroviaria.

El valor estimado del contrato es de 34,35 millones de euros y la duración de 20 meses. El plazo para la recepción de ofertas finaliza a las 11.00 horas del 4 de noviembre y se deben enviar a la Sociedad Adid, en Madrid, o a https://elicitadores.adif.es

La apertura de la plica de la oferta económica tendrá lugar el 4 de diciembre de 2025 a las 10.00 horas.

La licitación se produce tras la autorización, el 30 de septiembre en el Consejo de Ministros, al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a licitar, a través de Adif, de un contrato con un valor estimado de 41,5 millones de euros (IVA incluido) para ejecutar estas primeras obras del proyecto de integración.

Los trabajos comprenden fundamentalmente el desvío de las vías convencionales, lo que permitirá, junto con las del nuevo edificio de oficinas de uso ferroviario, liberar los espacios necesarios para ejecutar el resto de las obras contempladas en el convenio suscrito por el Ministerio, a través de Adif y Renfe; el Gobierno de Cantabria; y el Ayuntamiento de Santander.

Estos trabajos se ajustan a los compromisos establecidos en la última comisión de seguimiento del convenio, al igual que las obras del nuevo edificio de oficinas de uso ferroviario, que se licitarán próximamente.

Ambas actuaciones serán íntegramente financiadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a través de Adif, al suponer mejoras funcionales y operativas para la infraestructura ferroviaria.

Por su parte, Transportes, también mediante los trabajos de Adif, avanza en la redacción del proyecto de modernización y ampliación del edificio de viajeros de la estación, que financiará íntegramente, como del proyecto de reordenación de espacios dentro del complejo ferroviario, cofinanciada por Adif, el Ayuntamiento y el Ejecutivo regional.

Con estas dos actuaciones se alcanzaría la imagen final de toda la actuación, que ocupa un lugar destacado en el Plan de Cercanías de Cantabria.

AVANCES EN LA INTEGRACIÓN

En la playa actual de vías de la estación de Santander coexisten el ancho ibérico y el ancho métrico con dos corredores claramente diferenciados, con sus correspondientes instalaciones y edificaciones que los separan físicamente.

La imagen final de toda la actuación incluye el traslado del haz de vías de viajeros y mercancías de ancho métrico; la remodelación de la playa de vías de ancho ibérico; la integración de todos los servicios de viajeros en una única estación provisional; la reposición del aparcamiento actual; la urbanización de todo el ámbito, con una superficie liberada de más de 36.000 m2 junto a la calle Castilla, y la creación de una nueva superficie de unos 48.500 m2 que cubrirá vías y andenes tanto de ancho ibérico como métrico.

El contrato licitado hoy, junto con el del nuevo edificio de oficinas de uso ferroviario, contempla todas las operaciones necesarias para liberar los espacios que permitirán ejecutar todas las obras anteriormente indicadas, habilitando para ello un corredor provisional que permita mantener el servicio ferroviario en tanto se desarrollan las actuaciones de integración.

La integración del ferrocarril en la ciudad de Santander permitirá modernizar y ampliar la estación --rehabilitar la estación de la red convencional (pabellón norte) para unificar en un único edificio de viajeros la prestación de todos los servicios ferroviarios (Larga y Media Distancia, Cercanías y red de ancho métrico)-- y construir un nuevo volumen, adosado al pabellón norte, que ampliará la superficie del edificio de viajeros y creará una nueva conexión de la plaza de las Estaciones con el paseo del Agua.

También, reordenar espacios para racionalizar la superficie que ocupan la playa de vías y las instalaciones ferroviarias. Se hará más eficiente el servicio ferroviario y se liberarán espacios para mejorar la integración del ferrocarril en la ciudad.

Y cubrir las vías y andenes desde la cabecera hasta la pasarela peatonal que conectan las calles Alta y Castilla y aprovechar urbanísticamente los suelos liberados.