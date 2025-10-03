Adjudicadas las obras de las dos gradas cubiertas del campo 'Nando Yosu' con un plazo de cuatro meses

SANTANDER 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha adjudicado la obras para la ejecución de dos gradas cubiertas en los campos de La Albericia 'Nando Yosu' a la empresa Vías y Construcciones del Norte S.L. por un importe de 450.947 euros y con un plazo de ejecución de cuatro meses.

El proyecto plantea dos graderíos idénticos situados en la zona oeste de los campos Nº3 y Nº4, para albergar 125 espectadores sentados. Estos campos son de hierba artificial y se utilizan para el entrenamiento del Racing y los partidos del Rayo Cantabria, entre otros equipos.

El acceso a cada graderío es mediante dos escaleras de estructura metálica para salvar un desnivel de 2,72 metros. Se dispondrán de 12 asientos en la zona de los banquillos, y 125 en la zona del graderío.

Junto a los vestuarios se proyectan cinco zonas de almacén de equipo deportivo.

El consejero de Deportes, Luis Martínez Abad, ha mostrado su satisfacción por esta adjudicación que significa el inicio de las obras "de un proyecto largamente esperado" y que una vez finalizado, "mejorará notablemente" dichas instalaciones deportivas, incluyendo el acceso a personas con movilidad reducida.

Los campos de fútbol 'Nando Yosu' son utilizados por cerca de dos centenares de niños de las categorías inferiores, cifra que se ve incrementada en periodo no lectivo. "Con estos nuevos graderíos, las familias y aficionados que acompañen a los niños, gozarán de un espacio cómodo y adecuado que antes no tenían", ha señalado.

Por último, ha destacado la "estrecha colaboración" que su departamento mantiene con el Racing con el objetivo de que el inicio de estas obras "se coordine con el club para que se acomoden a sus necesidades".