'La Administración Cerca de Ti' atendió en 2025 a 3.750 personas en sus ayuntamientos y centros

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER 20 May. (EUROPA PRESS) -

Los empleados públicos de la Delegación del Gobierno en Cantabria realizaron el año pasado 106 visitas al territorio a través del programa 'La Administración Cerca de Ti', principalmente a ayuntamientos, asociaciones y centros educativos y de formación, donde atendieron a 3.750 personas.

Este programa tiene como principal objetivo facilitar el acceso de la población el acceso a la Administración electrónica, con la obtención del sistema Cl@ve y el Certificado Digital. Desde su puesta en marcha en 2022 hasta 2025 ha atendido a 4.800 personas, el 78% el pasado año.

Una cifra que demuestra que la iniciativa ha "dado un salto espectacular", como ha dicho el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, que este miércoles ha puesto en valor la Semana de la Administración Abierta que se desarrolla hasta el domingo, 24 de mayo, con más de una veintena de actividades en las que "van a participar miles de personas". Precisamente, en esta jornada ha asistido a la mesa redonda organizada por el Área de Extranjería de la Delegación bajo el título 'Historias de regularización'.

Casares ha destacado que en los cuatro primeros meses de 2026 continúa esa tendencia al alza en visitas y ciudadanos atendidos a través de 'La Administración Cerca de Ti', con 52 salidas y 1.600 personas atendidas por los empleados públicos de la Delegación del Gobierno.

"Si seguimos con este ritmo de los cuatro primeros meses, vamos a atender en 2026 a todos los que hemos atendido en los cuatro años anteriores", ha añadido.

Casares ha reivindicado la Delegación del Gobierno como "la casa de todos y de todas", y ha destacado las actividades impulsadas por todos los servicios y organismos del Estado en la comunidad autónoma para acercar la administración a la ciudadanía.

Al hilo, ha ensalzado las actividades de la Semana de la Administración Abierta, para la que se han organizado jornadas de puertas abiertas, charlas, experiencias, visitas a instalaciones de la Administración General del Estado como el buque 'Juan de la Cosa' o una carrera solidaria de la Guardia Civil. "Numerosas actividades para que la ciudadanía de Cantabria se acerque a conocer todo lo que hacemos desde la Administración General del Estado (AGE) en Cantabria", dicho.

El delegado ha puesto en valor la implicación de los empleados públicos de todos los organismos del Estado en la región en la organización de esta programación, que este miércoles incluye la citada mesa redonda y jornadas de puertas abiertas en la Agencia Estatal de Administración Tributaria o el Instituto Geográfico Nacional.

Y ha añadido que la Delegación del Gobierno ha impulsado desde agosto de 2025 su apertura hacia la ciudadanía con la cesión del uso de sus instalaciones a entidades y colectivos.

En esa línea, ha recordado que ha acogido la Asamblea del Consejo de la Juventud de España, la toma de posesión de la Junta Directiva del Colegio de Enfermería, la celebración del Día del Trabajo Social y exposiciones como la que se clausura este mismo miércoles con fotografías de Matilde de la Torre y otra en colaboración con el Instituto Cultural Romano.

Finalmente, ha felicitado al conjunto de organismos y empleados públicos por todas las iniciativas para acercar a la ciudadanía la AGE, "una administración cercana al ciudadano. Estamos para ayudar, atender y resolver dudas", ha asegurado.

Y tras invitar a los ciudadanos a acudir a las instalaciones del Estado en la región, ha subrayado que "van a encontrar a un servidor público, a un empleado público, dispuesto a atenderles". "Durante esta semana tienen además una oportunidad de conocer un poquito más todo lo que los 4.500 empleados de la Administración General del Estado hacen cada día por Cantabria, que es mejorar la vida de los hombres y mujeres de esta comunidad autónoma", ha concluido.