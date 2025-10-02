Admite año y medio e indemniza con 40.000 euros al hombre al que dio un cabezazo y perdió diez dientes

SANTANDER 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a un año y medio de prisión a un hombre que propinó un "contundente" cabezazo en la boca a otro hombre quien, debido a la agresión, perdió diez piezas dentales.

El juicio estaba señalado en la Sección Primera para esta mañana pero al inicio del mismo las partes han alcanzado un acuerdo.

El acusado ha reconocido ser autor de un delito de lesiones con deformidad y ha consignado judicialmente 40.000 euros para asumir posibles responsabilidades civiles.

Este hecho ha permitido reconocer la concurrencia de la circunstancia atenuante de reparación del daño muy cualificada, de modo que la pena ha pasado de cuatro años a un año y medio de prisión.

La cantidad consignada irá destinada a indemnizar a la víctima por las lesiones y secuelas que sufre, y a abonar las costas procesales.

DESAVENENCIAS DE TRÁFICO

Según los hechos probados que se recogerán en la sentencia, la agresión se produjo con motivo de desavenencias previas por un incidente de circulación.

Entonces, el acusado se dirigió al otro hombre y, con intención de menoscabar su integridad física, le propinó un "contundente" cabezazo en la boca que lo arrojó al suelo.

El agredido sufrió un traumatismo facial con pérdida de seis piezas dentales, así como la pérdida por movilidad severa de cuatro piezas más y la fractura por aplastamiento de una vértebra.