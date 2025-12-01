Admitida la reforma para que todos los sanitarios cobren el complemento de atención continuada por baja

Archivo - Gerencia Atención Primaria Servicio Cántabro de Salud (SCS).-ARCHIVO - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Parlamento de Cantabria ha dado luz verde a admitir a trámite la modificación de la Ley 9/2010 de personal estatutario de instituciones sanitarias de la Comunidad Autónoma, para que el complemento salarial por atención continuada sea cobrado por todos los profesionales del Servicio Cántabro de Salud (SCS) mientras estén de baja por incapacidad temporal.

Así lo ha aprobado la Cámara en su sesión matutina de este lunes donde los grupos de la oposición --PRC, PSOE y Vox-- han vuelto a unir sus votos como sucedió la semana pasada para devolver el proyecto de presupuestos para 2026 al Gobierno (PP), para aprobar esta iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que también ha recabado los votos a favor del Partido Popular.

De esta forma, el Pleno ha tomado en consideración esta Proposición de Ley, si bien ha rechazado el criterio del Ejecutivo autonómico sobre la misma, que era contrario a su tramitación según acordó en el Consejo de Gobierno celebrado el 31 de octubre.

En concreto, la iniciativa afecta al artículo 61.2 d de dicha ley para el pago de los diferentes complementos que, según ha afirmado el diputado socialista Raúl Pesquera, en estos momentos "no son abonados cuando la persona está de baja", salvo con la excepcionalidad que introdujo el Ejecutivo con la Ley de Medidas para las Guardias Médicas. Por ello, ha calificado la proposición de "justicia retributiva, de derechos laborales y de igualdad de trato para todos los trabajadores del SCS".

En la misma línea ha hablado la regionalista Paula Fernández, que también se ha referido a la modificación realizada por el Gobierno para acusarle de "haber instaurado la diferencia entre sanitarios de primera y sanitarios de segunda", lo que esta Proposición de Ley "pretende corregir". Ha afeado al Ejecutivo permitir que solo una parte de los facultativos de atención especializada cobren el complemento de atención continuada y de "dejar fuera" al resto de profesionales que "también hacen noches, festivos, guardias, turnos partidos...". "Esta es una injusticia flagrante (...) y un agravio", ha aseverado.

Y por la bancada 'popular', el diputado Miguel Ángel Vargas ha justificado que el voto a favor de su grupo se basa en la "coherencia". Y s que ha defendido las negaciones y los acuerdos alcanzados por el Gobierno con los profesionales sanitarios: "Sí queremos esa extensión del complemento de atención continuada en situación de incapacidad temporal a todos los profesionales", ha incidido,para criticar a la oposición que esta medida estaba incluida en la ley de acompañamiento del proyecto de presupuesto para 2026 --rechazada el pasado lunes-- por valor de 2,2 millones de euros.

Desde el Grupo Parlamentario Vox, Natividad Pérez ha dicho que esta iniciativa "jamás debería haber sido necesaria" y ha lamentado que "no existe la igualdad de trato" en los ingresos del personal sanitario. Ha pedido al Gobierno que recorte "del gasto ideológico, de los chiringuitos políticos y subvenciones a los agentes sociales" para hacer frente al montante.

Ha señalado que el voto a favor de su grupo se debe a que "resulta inadmisible que se discriminen unos trabajadores en favor de otros".

RECHAZO AL CRITERIO DEL GOBIERNO

Antes de debatir esta iniciativa, la Cámara ha rechazado con los votos en contra de toda la oposición, la abstención del diputado no adscrito Cristóbal Palacio y a favor del PP, el criterio del Gobierno en relación con esta proposición al que es contrario.

Según ha defendido la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, al tramitarse de forma individual e independiente implica un incremento no previsto del gasto, lo que conllevará el "incumplimiento de principios y reglas de estabilidad presupuestaria", sin "las correspondientes medidas de contención" y sin tener "ni un euro para respaldarla", ha criticado a los socialistas.

Al igual que después ha hecho Vargas, la consejera ha reprochado a los grupos de la oposición que el proyecto de presupuestos recogía un montante de 2,2 millones para hacer frente al compromiso del Gobierno con los profesionales sanitarios (médicos, enfermeras...) que fue frenado la semana pasada por la unión de los votos "del tripartido de la minoría", como lo ha calificado. "Ustedes dijeron que no al compromiso, al dinero y al cobro por parte de los trabajadores a partir del 1 de enero del 2026", ha criticado.

Además, les ha retado a que "tengan el coraje y la valentía de decir de dónde quitamos el dinero para cubrir esos 2,2 millones", y ha enfatizado que "como siempre no lo harán", para lamentar que la iniciativa "está cargada de irresponsabilidad, de demagogia y de mentiras".

También ha lamentado que esta norma, que comienza su tramitación, "llegará y tardará en ver la luz" dado "el ritmo de trabajo que llevan (los diputados)" y a los que ha acusado de tener "retenidas o bloqueadas" leyes como la de Control Ambiental.

En respuesta a la consejera, desde el PRC han defendido que las proposiciones de ley no necesitan de informes económicos y le han reprochado que diga que no hay dinero. "No me diga que no hay dinero (...) ¿De dónde van a sacarlo y cómo lo van a mover? No es obligación del Parlamento, sino del Gobierno", ha dicho el portavoz regionalista Pedro Hernando.

Y mientras el Grupo Parlamentario Socialista ha defendido que su iniciativa es "coherente", el 'popular' lo ha puesto en duda. Por su parte, Vox no ha intervenido en este punto del orden del día.

PROGRAMA MUSCULOEQUELÉTICO

Por otra parte, en la sesión se ha rechazado una moción presentada por el PSOE relacionada con el programa de atención musculoesquelético que instaba al Gobierno a encargar al Foro de Médicos de Atención Primaria la evaluación de dicho programa; permitir la derivación directa sin pasar por la UME de pacientes por parte de los médicos de familia a las unidades de neurocirugía, traumatología y ortopedia; no denegar las solicitudes de ley de garantías de pacientes que hayan sido derivados por la UME a estas tres especialidades y aumentar el número de fisioterapeutas en Atención Primaria.

Esta iniciativa contaba con el voto a favor de todos los grupos de la oposición. Sin embargo, la ausencia del socialista Pablo Zuloaga y de las regionalistas Rosa Díaz y Teresa Noceda del hemiciclo, ha ocasionado un empate a 16 con los votos en contra del PP y del diputado no adscrito, Cristóbal Palacio. Por ello, y al continuar el empate en una tercera votación, la moción ha sido rechazada.