Adrián Deerre, Krumel, SOS o Wahsfvnny, este sábado la cuarta edición de Gamoneo Todos Al Prao 2026

Cartel - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Adrián Deerre, Krumel, SOS, Wahsfvnny, David Garzia, Argu, Mario Gilss, Sastre y Jairo Ortal se darán cita este sábado, 4 de julio, en la cuarta edición de Gamoneo Todos Al Prao 2026, un festival dirigido a mayores de 18 años que reunirá en el Complejo Deportivo Óscar Freire de Torrelavega una amplia oferta musical y de ocio desde las 12.00 hasta las 22.00 horas.

Tras el éxito de las convocatorias anteriores, Gamoneo regresa con una propuesta que combina música en directo, sesiones de DJs, gastronomía, zonas de descanso y una cuidada producción, que ofrece una experiencia al aire libre que ya se ha convertido "en referente" del calendario estival de la región, según el Ayuntamiento.

El concejal de Juventud, Nacho González, ha animado a disfrutar de esta nueva edición de un evento que "se ha consolidado como una cita destacada dentro de la programación de ocio dirigida a los jóvenes" y ha destacado la importancia de que Torrelavega siga acogiendo iniciativas que complementan la oferta cultural y musical de la ciudad y contribuyen a dinamizarla durante todo el verano.

El acceso al recinto estará permitido hasta las 19.00 horas y las entradas pueden adquirirse desde 8 euros. El festival está dirigido exclusivamente a mayores de 18 años.

Toda la información sobre el festival y la venta de entradas está disponible en www.gamoneotodosalprao.com