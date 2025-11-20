La AEMET activa el aviso naranja por nieve en la Cantabria del Ebro y amplía el vigente en Liébana

Archivo - Coches cubiertos de nieve en Cantabria en foto de archivo - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha incrementado el nivel de aviso por nieve en la Cantabria del Ebro a naranja (riesgo importante) y ha ampliado el ya previsto en Liébana, por lo que el Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recomienda extremar la prudencia.

El máximo nivel de riesgo activo, el naranja, se encuentra en curso y estará vigente para el centro y el valle de Villaverde hasta las 18.00 horas del viernes, ante la previsión de acumulaciones de 10 centímetros en 24 horas por encima de los 600 metros, que podrán ser mayores en cotas superiores.

Además, la franja central de Cantabria tiene activo el aviso amarillo por lluvia hasta la medianoche del jueves, por acumulaciones de 40 litros por metro cuadrado en una hora.

En aviso naranja se encuentra activo también en Liébana hasta las 12.00 horas del viernes. En esta zona se espera alcanzar espesores de 30 centímetros en 24 horas por encima de los 900 metros, con mayores acumulaciones en cotas superiores, durante el día de hoy, quedándose mañana en 20 centímetros en 24 horas a partir de los 800-1.000 metros.

Pasado este nivel de riesgo se mantendrá activo el amarillo (riesgo) entre las 12.00 horas y las 18.00 horas del viernes, periodo para el que se prevén acumulaciones de 10 centímetros en 24 horas en las mismas altitudes.

La Cantabria del Ebro, por su parte, tendrá activado el aviso amarillo hasta la próxima medianoche, por acumulaciones de 10 centímetros en 24 horas por encima de los 700-800 metros.

Con el inicio del viernes se incrementa el nivel de riesgo a naranja hasta las 12.00 horas del viernes. Se espera para este periodo temporal espesores de 20 centímetros en 24 horas a partir de los 800-1.000 metros.

Pasado el riesgo importante se retoma el aviso amarillo, entre las 12.00 y las 18.00 horas del viernes, ante la previsión de acumulaciones de 10 centímetros en 24 horas por encima de los 800-1.000 metros. En este caso los espesores podrán ser también mayores en cotas superiores.

RECOMENDACIONES

Ante esta situación el Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria recomienda evitar la utilización del coche si no es imprescindible en las zonas afectadas; solicitar información del estado de las carreteras y la situación meteorológica; en caso de ser imprescindible la utilización del vehículo, revisar neumáticos, anticongelante y frenos, y llevar cadenas, móvil cargado, el depósito lleno y ropa de abrigo.

Se insta también a prestar especial atención a las placas de hielo que se puedan formar en la calzada, especialmente al amanecer y al anochecer, y en zonas sombrías.

En el caso de quedarse atrapado en el coche, se recomienda permanecer dentro del vehículo con la calefacción puesta y renovando el aire cada cierto tiempo. Es muy importante evitar quedarse dormido y comprobar que la salida del tubo de escape está libre, para evitar que el humo penetre en el habitáculo.

Del mismo modo, se pide no salir a la montaña. En el caso de que sea indispensable, se insta a mantenerse continuamente informado de la situación meteorológica y de los riesgos de aludes; conocer de los refugios cercanos; llevar el móvil cargado o sistemas de comunicación alternativos; respetar las indicaciones, señalizaciones y prohibiciones, y extremar las precauciones.

Además, debido a las bajas temperaturas hay que tener especial cuidado con chimeneas y aparatos generadores de calor, manteniéndolos en buen estado, alejándolos de textiles y apagándolos siempre que se vaya a salir de casa o por las noches. Es necesario también adecuar la ropa y el calzado a la temperatura y condiciones del exterior, y prestar una especial atención a niños, ancianos y personas con patologías.

Ante la llegada de lluvias intensas el 112 pide a los ciudadanos que retiren del exterior de los domicilios aquellos objetos que puedan ser arrastrados por el agua; que revisen canalones y desagües; no estacionen vehículos en cauces secos ni a la orilla de ríos; que circulen, en la medida de lo posible, por carreteras principales y autopistas, y que aumenten la prudencia al volante.

En último término, se insta a la ciudadanía a que ante cualquier incidencia llame lo antes posible al 112 para procurar una rápida intervención. Además, a quienes tienen cuenta en redes sociales, se les anima a seguir los perfiles oficiales de entidades que facilitan información sobre emergencias, estado de las carreteras o meteorología.