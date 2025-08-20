La AEMET activa este jueves el aviso amarillo por lluvias en el litoral de Cantabria - AEMET

SANTANDER 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para este jueves, 21 de agosto, el aviso amarillo por lluvias en el litoral de Cantabria.

En concreto, el riesgo por lluvias estará vigente desde las 00.00 horas de este jueves hasta las 12.00 horas.

Durante ese periodo, la AEMET prevé que haya precipitaciones persistentes en el litoral, aunque indica que la probabilidad es baja.

De producirse, podrían alcanzarse una precipitación de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas y las mayores acumulaciones se producirían en la zona oriental del litoral regional.