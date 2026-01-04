La AEMET eleva a naranja el aviso por nevadas en el centro de Cantabria para este lunes

Archivo - Varios coches cubiertos de nieve.-ARCHIVO - Juan Manuel Serrano Arce - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado a naranja (peligro importante) el aviso por nieve en el centro de Cantabria y el valle de Villaverde para este lunes, 5 de enero, día de celebración de las cabalgatas de Reyes Magos.

En concreto, este nivel de alerta estará activado desde las 21.00 horas hasta el mediodía del martes 6, cuando se espera una acumulación de nieve en 24 horas de 5 centímetros en torno a 400 metros.

Además, con el paso de la borrasca 'Francis' también estarán en aviso por nieve, en este caso amarilla (peligro bajo), la comarca de Liébana y el sur de la región. Se prevén acumulaciones de 5 centímetros en 24 horas en una cota de 700-800 metros durante las mismas horas.

Asimismo, la Cantabria del Ebro estará desde la medianoche hasta las 9.00 horas del día de Reyes en aviso amarillo por temperaturas mínimas de hasta -6 grados centígrados.