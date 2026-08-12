La AEMET pronostica cielo despejado tendiendo a nublarse por la tarde-noche

Paisaje de Cantabria. Naturaleza. Montañas. Montes. Cielo despejado con algunas nubes. Tiempo soleado - EUROPA PRESS

SANTANDER, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) en Cantabria prevé para este miércoles, 12 de agosto, día del eclipse solar total que podrá verse en la región, cielo despejado tendiendo a nublarse por la tarde-noche. Hay posibilidades de que se formen nubes bajas en el oeste de la comunidad, que "podrán dificultar la plena observación del fenómeno".

No se esperan precipitaciones y sí temperaturas elevadas en la Cantabria del Ebro, que estará por la tarde en aviso amarillo por máximas de hasta 36 grados. El viento soplará flojo y hay peligro "muy alto" de incendios forestales.

A nivel nacional, se prevén cielos despejados en gran parte del país, aunque hay posibilidades de que se registren nubes bajas en el extremo norte de Galicia, en zonas también de Asturias y en el oeste de Cantabria.

Según la predicción del portavoz de la AEMET, Rubén del Campo, va a ser una jornada muy calurosa en la mayor parte de España.

De esta manera, ha indicado que se superarán los 35ºC en la mayor parte de la Península excepto en el Cantábrico, las zonas costeras y las montañas y se podrán sobrepasar los 40ºC en el Valle del Ebro y Guadalquivir y de forma más puntual también en los Valles del Tajo y del Guadiana. A la hora del eclipse, ya al atardecer, ha puntualizado que los valores térmicos habrán bajado unos 2 a 5ºC con respecto a las máximas en función de las zonas.

Aún así, ha recalcado que las altas temperaturas y la sequedad del ambiente pueden derivar en un peligro muy alto o extremo de incendios forestales en amplias zonas. "Es necesario extremar las precauciones para no provocar un incendio que luego ser muy difícil de apagar", ha advertido.

NUBOSIDAD

En lo que se refiere a la nubosidad, el portavoz de AEMET ha apuntado a que lo más probable es que los cielos estén poco nubosos en la mayor parte de la Península, incluida la franja de totalidad del eclipse. A pesar de ello, ha admitivo que sí que hay posibilidades de que se registren nubes bajas en el extremo norte de Galicia, en zonas también de Asturias y en el oeste de Cantabria. "Estas nubes podrán dificultar la plena observación del fenómeno", ha avanzado.

Además, podrían crecer algunas nubes de evolución a partir del mediodía en áreas del Sistema Ibérico de Burgos, Soria y La Rioja y no descarta que queden algunos restos a la hora del eclipse, aunque en principio no deberían dificultar la observación.

Lo mismo ocurrirá en los Pirineos, Aragonés y Catalán y en el Sistema Ibérico de Teruel, de Cuenca y Castellón, donde crecerán nubes de evolución. Al respecto, Del Campo ha reconocido que es difícil precisar en qué zonas concretas se formarán esas nubes y si tendrán la entidad suficiente para obstaculizar la plena observación del eclipse.

En los sistemas penibéticos de Albacete, Murcia, Granada y Almería, estas nubes que crecerán a partir del mediodía sí que puede que tengan más entidad. De hecho, el pronóstico recoge que podrían dejar algunas tormentas localmente fuertes y con granizo, aunque es probable que a la hora del eclipse se estén disipando y que no dificulten la vista del fenómeno.

Finalmente, el portavoz de AEMET ha indicado que podría haber nubes altas en el interior de Andalucía y zonas del área mediterránea, especialmente en el norte de Cataluña, norte de la Comunidad Valenciana y puntos de la Región de Murcia. En principio, estas nubes no deberían ser un obstáculo para la vista del eclipse.

Por otro lado, la predicción recoge nubes bajas asociadas al alisio en el norte de Canarias, lo que podría conllevar alguna dificultad para observar el fenómeno astronómico, cosa que no ocurrirá ni en las cumbres del archipiélago ni en el sur de las islas.