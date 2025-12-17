El aeropuerto de Santander operará en 2026 rutas a Sofía, Almería, Jerez, Vigo y Lanzarote

Archivo - Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 17 (EUROPA PRESS)

El aeropuerto Seve Ballesteros de Santander operará en 2026 rutas a Sofía (Bulgaria), Almería, Lanzarote y Jerez; y el Gobierno de Cantabria lanzará nuevas licitaciones con Tirana (Albania), París, Milán, Valencia y Málaga.

Así lo han anunciado este miércoles en rueda de prensa los consejeros de Fomento, Roberto Media, y de Turismo, Luis Martínez Abad, para presentar las novedades del Aeropuerto Seve Ballesteros.

En concreto, han confirmado que Wizz Air se hará cargo de la nueva ruta Santander-Sofía (Bulgaria) entre finales de marzo y finales de octubre. Se trata de un nuevo destino que nunca se había operado desde el aeropuerto cántabro y una ruta "única" en todo el norte de España.

Además, la compañía Air Nostrum se encargará en los meses de julio y agosto de las rutas de Almería (nunca operado de manera regular), Jerez y Vigo.

Y Binter operará la ruta que unirá Santander con Lanzarote de finales de marzo a finales de octubre de 2026. De esta forma, esta compañía ofrecerá conexión siete días a la semana con las Islas Canarias (dos vuelos a Tenerife y tres con Gran Canaria).

Los consejeros también han avanzado que, en las próximas semanas, se licitará, con 650.000 euros anuales, un nuevo contrato de promoción turística con Tirana, la capital de Albania, uno de los "destinos emergentes" del este de Europa que "nunca" se había operado ningún aeropuerto del norte de España de manera regular.

Asimismo, en las próximas semanas se publicará una licitación para realizar acciones promocionales y de marketing dirigidas al mercado francés de París, por 650.000 euros anuales. Desde el Ejecutivo autonómico esperan que, a partir del próximo mes de marzo de 2026, Cantabria pueda estar conectada con dos vuelos semanales a lo largo de todo el año.

Y, por último, próximamente se publicará un nuevo contrato de promoción turística con Milán, por 280.000 euros anuales, con el objetivo de que la conectividad con la ciudad italiana se pueda restablecer el próximo verano de 2026.

De esta forma, el aeropuerto de Santander recuperaría las conexiones con París y Milán, dos de las cuatro rutas que Ryanair ha dejado de operar en Cantabria este invierno.

En cuanto a las rutas nacionales, los consejeros han anunciado que se publicará una nueva licitación para las rutas de Valencia y Málaga para "asegurar dos de las conexiones domésticas más consolidadas" del aeropuerto de Santander.

"Este es un Gobierno serio que trabaja de manera incansable por mejorar, consolidar y recuperar conexiones aéreas para nuestro aeropuerto, y en muy pocos meses ya lo estamos consiguiendo", ha destacado Media, que ha subrayado que todo ello se ha logrado en un contexto de "guerra abierta" entre Ryanair y AENA por "la política de tasas impulsada por el Gobierno de España, que perjudica gravemente a los aeropuertos regionales".

Media ha recordado que estas novedades se suman a las "mejoras" introducidas por el Gobierno regional en los últimos meses en los vuelos de Madrid y Barcelona, así como la recuperación de la conexión con Alicante y las nuevas rutas a Granada y Palma de Mallorca en temporada de inverno, con el objetivo de avanzar en la desestacionalización de la temporada turística.

30 DESTINOS EL PRÓXIMO VERANO

El consejero de Fomento ha subrayado que, con esta planificación, Cantabria podría alcanzar el próximo verano una conectividad de Cantabria con 30 destinos, 16 nacionales y 14 internacionales, suponiendo un nuevo récord histórico, que superaría los 29 de los años 2023 y 2024.

Además, Media prevé que el Seve Ballesteros cierre el año 2025 superando el millón de pasajeros, cifra que dependerá también de las condiciones climatológicas. Así, cree que "no va a ser un año de récord" pero sí "bueno".

Por su parte, Martínez Abad ha puesto en valor que las campañas publicitarias en soportes y medios de líneas aéreas son y resultan "fundamentales" para visibilizar el destino Cantabria y fidelizar visitantes.

"Más allá de la importancia de la recuperación, que es fundamental, el refuerzo o la apertura de nuevas líneas aéreas, lo verdaderamente importante es que este Gobierno cumple con la promesa de mejorar la conexión desde el aeropuerto Seve Ballesteros", ha manifestado el titular de Turismo, que ha asegurado que van a seguir trabajando en ello.