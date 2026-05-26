El aeropuerto de Santander registra la máxima del país: 36,9 grados

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SANTANDER 26 May. (EUROPA PRESS) -

El aeropuerto de Santander ha registrado la temperatura máxima del país, 36,9 grados a las 16.00 horas, según datos actualizados por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) hasta las 17.30.

Aunque el resto de máximas regionales no figuran entre las temperaturas más altas del país, todas superan los 34,9.

Así, en Ramales de la Victoria se han alcanzado 36,2 grados y en San Felices de Buelna los 35,7, en ambos casos a las 17.00 horas.

En Sierrapando (Torrelavega) el termómetro ha marcado 35,1 grados a las 15.50, y en Treto (Bárcena de Cicero), los 34,9 a las 16.00.