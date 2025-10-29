El aeropuerto Seve Ballesteros afronta la temporada de invierno con 15 rutas y casi 418.000 plazas, un 1,5% más

Archivo - Aeropuerto Seve Ballesteros-Santander - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las siete compañías aéreas que operarán esta temporada de invierno en el aeropuerto Seve Ballesteros-Santander ofrecerán 15 rutas --nueve nacionales y seis internacionales a 14 ciudades de seis países--, con casi 418.000 asientos entre salidas y llegadas.

Ello supone un 1,5 por ciento más que en la anterior temporada de invierno, según ha informado AENA.

Esta temporada, que arrancó el pasado domingo, 26 de octubre, y se prolongará hasta el 28 de marzo, se recuperarán, tal y como ya se había anunciado, tres rutas.

Wizzair y Vueling comenzaron este martes sus conexiones con Bucarest y Alicante, respectivamente, y en diciembre, Volotea conectará la capital cántabra con Granada.

Wizzair volará a la capital de Rumanía todos los martes y sábados y lo hará durante todo el año y Vueling ofrecerá dos frecuencias semanales (también martes y sábados) con Alicante.

Además, como novedad para esta temporada de invierno, la compañía aérea continuará operando la ruta con Palma de Mallorca.

Asimismo, en diciembre, Volotea operará dos vuelos semanales al aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén.

AENA ha recordado que la programación de asientos y movimientos está siempre sujeta a cambios por parte de las compañías aéreas.