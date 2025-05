El agredido tras una discusión por 50 euros dice que el acusado estaba "celoso" y que le amenazó de muerte

"Me ha arruinado la vida", dice la víctima en el juicio, que seguirá el jueves con la declaración de una testigo clave y el acusado SANTANDER 20 May. (EUROPA PRESS) -

El hombre agredido en septiembre de 2022 en un piso de Santander tras iniciarse una discusión por 50 euros ha asegurado que el acusado por estos hechos estaba "celoso" de él, ya que "andaba como loco" detrás de su entonces pareja, y también que le amenazó antes de pegarle, manifestándole "te voy a matar".

Según ha explicado este martes en el juicio, ambos se conocían "de vista" y el día de los hechos se encontraban en el domicilio del procesado, en la calle San Celedonio, donde habían estado consumiendo drogas y estaban "colocados", por lo que solo se acuerda de "un par de golpes o tres" tras los que cayó inconsciente al suelo.

Sufrió múltiples lesiones que implicaron riesgo vital y por las que estuvo casi 300 días ingresado en el hospital, 31 de ellos en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). "Me ha arruinado la vida", ha lamentado la víctima durante su declaración como testigo en la vista oral contra el enjuiciado, que está en prisión y que se enfrenta a nueve años de cárcel por homicidio en grado de tentativa que pide el fiscal, así como que indemnice al perjudicado en 130.000 euros.

El plenario ha comenzado en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Cantabria con las pruebas periciales y testificacles y se ha suspendido para continuar el próximo jueves, 29 de mayo, también a partir de las 10.00 horas, con una testigo -la entonces pareja del agredido- considera esencial y que no ha comparecido esta jornada, por lo que la Sala ha dictado orden de detención y personación. También será interrogado ese día el encausado, que ha pedido declarar en último lugar.

SE DESAFIARON Y PACTARON UNA PELEA

Sí han testificado otras personas que estaban en el piso el día de los hechos, como el dueño, que según ha indicado estaba durmiendo con su mujer cuando oyó ruidos y golpes y se despertó pero no vio nada, así como tampoco antes de la pelea: "No vi ningún tipo de mal rollo".

Después, ha dicho que pidió al denunciante y denunciado, a los que conocía "de la cárcel", que dejaran de "hacer el idiota", y acto seguido salió junto a su pareja a la calle, donde fue detenido por la Policía Nacional junto al acusado, que está internado en la prisión de Castellón II aunque permanecerá en la de El Dueso hasta que concluya la vista.

La mujer del propietario, que igualmente ha testificado por videoconferencia desde el centro penitenciario de Santoña, ha manifestado en un primer momento que no recordaba nada de lo ocurrido porque tiene "un bloqueo mental" y al estar entonces "medicada".

Pero tras referirse el representante del ministerio público a sus declaraciones en comisaría y ante el juez instructor y leerle esta última el magistrado presidente de la Sala, la testigo ha indicado que acusado y víctima "se desafiaron mutuamente" y "pactaron una pelea", durante la cual oyó a uno decir al otro "te voy a matar".

En fase de instrucción testificó que ambos se empezaron a pegar "por dinero y cocaína", que durante el enfrentamiento "cayeron al suelo" y que "estaban muy colocados", y ahora ha precisado que no ha querido tomar "posición a favor de nadie".

LOS 50 EUROS APARECIERON EN EL BOLSILLO

La víctima ha detallado que el día de los hechos enjuiciados, el 16 de septiembre de 2022, fue a la vivienda en la que estaban otros amigos del acusado a "disfrutar". Pero estaban "tomando algo tranquilamente y de pronto 'pum'", ha expresado para admitir que consumieron drogas (cocaína), aunque no ve "el por qué" se llegó al extremo al que se llegó.

El hombre, que recibió golpes en la cabeza y el cuerpo y al que introdujeron el mango de un cepillo por el ano, ha reconocido también que se inició una discusión, aunque él no se enteró hasta tiempo después, cuando salió del coma, de que al parecer había sido por la desaparición de 50 euros del procesado, y que luego "aparecieron en el bolsillo".

Así, apenas recuerda nada, tan solo que se enfrentó con el enjuiciado y que recibió "un par de golpes o tres" hasta que cayó inconsciente. Ha añadido que en esas fechas él estaba "enrollado" con una chica y que el acusado "andaba detrás de ella como un animal en celo", "como loco", por lo que ha considerado que estaba "celoso" de su relación. "Quería con ella", ha abundado, para indicar que "lo más seguro es que empezaría" por ese motivo la pelea.

A raíz de la misma y de las lesiones sufridas ha dicho que no hace "vida", ya que está cojo, pierde el equilibrio y precisa un aparato para andar, tiene el habla afectada, solo puede comer purés, padece problemas de memoria y no puede trabajar (percibe una pensión de 500 euros). "Me han arruinado la vida", ha resumido.

Y aunque ha apuntado que antes de la agresión no hubo "insultos ni nada", ha precisado que oyó cómo le amenazaba con las palabras "te voy a matar".

Según el ministerio público, el acusado golpeó a la víctima "con brutalidad, llegando a darle con una silla y con la placa de mármol de una mesa", para introducirle después un cepillo por el mango en el ano, aunque en ninguna de las muestras tomadas en estos objetos y remitidas para su análisis se hallaron restos de ADN del procesado.

Meses antes de los hechos enjuiciados, en febrero de 2022, el presunto autor había sido agredido por tres personas a machetazos en un supermercado de la calle Vargas de Santander.

"HACED ALGO QUE LO VAN A MATAR"

Por su parte, los dos policías nacionales que acudieron a la vivienda de San Celedonio alertados por la pelea han relatado que al llegar vieron "un tumulto" de personas, una de las cuales (la testigo que no ha comparecido) les dijo: "haced algo que lo van a matar".

Estos agentes, que ya habían intervenido en anteriores y numerosas ocasiones en el piso en cuestión, debido al "trasiego" de gente que iba allí a consumir drogas, conocían igualmente al propietario detenido, que les indicó primero que "no sucedía nada" y que "todo estaba bien". "Creo que quería que nos fuéramos", ha opinado uno.

Pero acto seguido, les comentó que habían "tenido que ajustar cuentas a una persona" y que había dos en la vivienda, una de las cuales iba a "necesitar una ambulancia".

TORSO DESNUDO, PINTURA Y SIGNOS DE VIOLENCIA

Así, al subir hallaron a dos personas que tenían el torso desnudo, restos de una sustancia viscosa (pintura) y marcas o signos de violencia, mientras que encontraron al agredido en una habitación en "un estado bastante lamentable": "desnudo", "embadurnado de pintura", con un "fuerte" golpe en la cabeza y un peine introducido por el ano.

Ante su estado aparente era "muy grave", avisaron a los servicios sanitarios, que tardaron "un rato" en estabilizarle. En este sentido, la forense que lo examinó, cinco meses después de lo ocurrido, ha corroborado que hubo "riesgo vital evidente", pues fue hallado en estado "prácticamente comatoso", con insuficiencia respiratoria -precisó ventilación mecánica- y estuvo un mes en la UCI.

Esta perito, que ha destacado el traumatismo cráneo encefálico y las fracturas costales, cree que de no haberse producido una intervención inmediata, "probablemente hubiese fallecido".