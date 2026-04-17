Agredidos dos policías locales al intervenir en una pelea en la Feria de Abril de Solares

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SANTANDER, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

Dos agentes de la Policía Local de Medio Cudeyo han sido agredidos al intervenir en una pelea que se produjo durante la celebración de la Feria de Abril de Solares, el pasado fin de semana.

En concreto, los hechos tuvieron lugar en la madrugada del sábado día 12 cuando ambos efectivos fueron "atacados de manera violenta por la espalda" por un tercero, que causó lesiones "de consideración" a una de las agentes -tuvo que ser traslada al Hospital Valdecilla- y heridas leves a su compañero.

Lo relata así el Ayuntamiento en una declaración institucional en la que insta a que se aplique "todo el peso de la ley" a los responsables de esta agresión y anuncia que se personará en el correspondiente procedimiento judicial en apoyo a los agentes afectados y en defensa de los intereses públicos.

En dicha comunicación, firmada por la alcaldesa, María Higuera, y recogida por Europa Press, el Consistorio expresa su "más firme condena y absoluta repulsa" a esta "brutal agresión" a estos dos policías del municipio durante el ejercicio de sus funciones, a los que traslada su "apoyo, solidaridad y deseos de una pronta recuperación"

También reconoce la "labor esencial" que estos profesionales desempeñan en la protección de la seguridad y convivencia ciudadana. "El Ayuntamiento de Medio Cudeyo reafirma su compromiso con la defensa de los servidores públicos y condena enérgicamente cualquier tipo de violencia contra quienes velan por el bienestar de la ciudadanía". En este sentido, reitera la necesidad de seguir reforzando las medidas de protección a estos efectivos.