Agrocantabria abre una nueva cooperativa en León tras adquirir LAR por 2,1 millones

Agrocantabria ha dado un paso "histórico y decisivo" en su expansión y en el fortalecimiento del sector agrícola del norte del país con la apertura de una nueva cooperativa en Villarejo de Órbigo, en León, tras la adquisición de la unidad productiva AGC-LAR por 2,1 millones de euros.

Se trata de una operación "estratégica" que aportará "nuevas oportunidades de negocio", ya que la compra incluye un secadero de maíz con dos naves mecanizadas de 1.000 metros cuadrados cada una, una explanada de más de 10.000 m2, una gasolinera, un edificio de oficinas y una tienda, además de varias naves y patios anexos que suman más de 5.000 m2 de superficie.

Esta nueva unidad productiva permitirá a Agrocantabria diversificar sus actividades, especialmente en el sector de los cereales, con la comercialización de más de 30 millones de kilos, principalmente maíz y cereales de invierno, procedentes de socios agricultores de la zona y destinados a cooperativas del norte.

Además, la marca LAR, conocida por su leche de alta calidad, se implantará en León con el objetivo de envasar 3 millones de litros anuales, lo que fortalecerá la presencia de la empresa en la industria láctea de la zona.

En el agrocentro de la provincia vecina, que ya está en funcionamiento, trabajan 13 personas, aunque la previsión es generar nuevos empleos a medida que se expanden las operaciones.

La integración de AGC-LAR y la consolidación de su oferta en León posiciona a Agrocantabria como "actor clave" en el norte peninsular, tanto en el sector ganadero como en la comercialización de cereales y productos lácteos.

Y es que la empresa espera facturar más de 20 millones de euros anuales con esta nueva unidad, lo que refuerza su objetivo de seguir creciendo de manera "sostenible" y ofreciendo un servicio "integral" a sus socios y clientes.

COOPERARIVA MODERNA Y CON RAÍCES

La consejera cántabra de Ganadería, María Jesús Susinos, ha asistido este viernes a la puesta en marcha de las nueva entidad para felicitar a Agrocantabria, que "ha demostrado que una cooperativa puede ser moderna, innovadora y competitiva sin perder la cercanía al socio y sin olvidar sus raíces".

Con esta apertura, y a su juicio, consolida su modelo cooperativo y afianza la relación entre ganaderos y agricultores de distintas zonas, un modelo en el que "la unión hace la fuerza". "Hoy Cantabria y León estrechamos la mano", ha subrayado Susinos, para quien Agrocantabria "ha sabido adaptarse a los tiempos y crecer".

"Es mucho más que una cooperativa: es un motor de desarrollo, un ejemplo de éxito colectivo y un faro de esperanza para el campo del norte de España", ha valorado la también titular de Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, que ha felicitado a los socios de Agrocantabria, al consejo rector, equipo técnico y a su presidente por este "logro económico y humano".

Por su parte, el director general de Agrocantabria, Jacobo Alonso, ha apostado por "crear estructuras que sean útiles al sector primario" y ha llamado a "ser conscientes del potencial que hay en esta zona".

En la jornada también han intervenido José Manuel Acebes, alcalde de Villarejo de Órbigo, que ha destacado la relevancia de este proyecto, así como la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, María González Corral, quien ha puesto en valor la cooperación interautonómica para fortalecer el sector agroalimentario.

Han participado asimismo José Franco, presidente de la cooperativa LAR, y José Ángel Pereda, presidente de Agrocantabria, quienes han subrayado la importancia de esta nueva etapa y su impacto en la modernización y sostenibilidad del sector.

Además, han asistido el director general de Ganadería de Cantabria, Alfredo Álvarez, la directora general de la Industria y Cadenas Agroalimentarias de la Junta, Cristina Frías, y el diputado del partido judicial de Astorga, Francisco Javier.

MINUTO DE SILENCIO Y SORTEO

Durante el acto se ha guardado un minuto de silencio como homenaje al hombre fallecido ayer en Villarejo de Órbigo, al intentar sofocar un incendio urbano-agrícola en la localidad.

Y ha concluido con un sorteo entre los socios de diez lotes de productos cooperativos, seguido de la entrega de una placa conmemorativa a uno jubilado, en reconocimientot a su dedicación a la cooperativa desde su fundación en 1966, una degustación de productos típicos de la región y una comida de fraternización.

SOBRE AGROCANTABRIA

Agrocantabria, referente en la industria agroalimentaria de Cantabria, continúa así su crecimiento y consolidación como líder en su sector. Este año, la compañía estima facturar más de 100 millones de euros, cifra que refleja el "sólido" desempeño de sus áreas de negocio.

Cuenta con una plantilla que supera los 100 empleados y su fábrica produce más de 70 millones de kilos de pienso al año y comercializa más de 25 millones de kilos de forraje y paja.

La compañía es también un referente en el sector ganadero, con más de 50 robots de ordeño, y comercializa más de 4 millones de kilos de carne al año, en su mayoría con denominación de origen IGP.

La empresa ofrece un amplio abanico de servicios a sus más de 7.000 socios a través de siete centros de servicio repartidos por Cantabria y ahora también en León, y que incluyen alimentación animal, asesoramiento técnico y veterinario, calidad de la leche, instalaciones ganaderas, agronomía, gasolineras y agrotiendas.