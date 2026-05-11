Agüeros avanza que "próximamente" anunciarán nuevas inversiones extranjeras "de interés colectivo"

Agüeros avanza que "pronto" anunciarán nuevas inversiones extranjeras "de interés colectivo" - MIGUEL DE LA PARRA-GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 11 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, ha avanzado que "próximamente" se anunciarán nuevas inversiones extranjeras en Cantabria en infrastructuras "de interés colectivo", como las ya conseguidas en materia hotelera dentro de la misión desarrollada en México por el Gobierno de Cantabria junto al Banco Santander.

Así lo ha afirmado este lunes en su intervención en la presentación del Barómetro Económico de Cantabria, organizado por SER Cantabria en colaboración con el Colegio Oficial de Economistas de Cantabria, donde ha defendido que "ese es el camino que hay que seguir, el ser atractivos para la inversión extranjera".

Ha destacado que la región "ha consolidado un clima de confianza y estabilidad que está permitiendo reforzar el crecimiento económico, la inversión y la creación de empleo".

Asimismo, ha defendido que la política económica del Gobierno de bajada de impuestos y reducción de la burocracia ha permitido mantener "al mismo tiempo" el nivel de ingresos públicos gracias al "mayor dinamismo económico".

"Con esta estabilidad política y social ha llegado la seguridad y la confianza, que es la premisa de la inversión empresarial, el crecimiento económico y el empleo", ha afirmado.

INNOVACIÓN

En relación con los retos económicos "a corto y medio plazo", Agüeros ha puesto el foco en la innovación y el desarrollo tecnológico.

En este sentido, ha indicado que la financiación destinada por el Gobierno a I+D+i ha pasado de 38 millones de euros en 2023 a 93 millones en 2026, duplicando su peso dentro del presupuesto autonómico hasta alcanzar el 2,37%, cumpliendo los objetivos de la Ley de Ciencia.

"Desde el Gobierno cumplimos con nuestra parte y nos ponemos a disposición del tejido empresarial para que progresivamente se siga reduciendo la brecha del gasto total en I+D+i con respecto a la media nacional", ha señalado, al decir que "Cantabria es hoy una región abierta a la inversión y a la innovación, y lo seguirá siendo en el futuro".

También, ha destacado las oportunidades que ofrece el impulso del turismo cultural gracias a proyectos como el MUPAC, el Reina Sofía-Archivo Lafuente o Faro Santander, que, según él, contribuirán a desestacionalizar el turismo y a desarrollar nuevas actividades vinculadas a la gestión cultural.

Por otro lado, ha explicado que uno de los grandes objetivos del Ejecutivo cántabro desde el inicio de la legislatura es avanzar hacia la convergencia económica con España y Europa, y ha confirmado que "este objetivo ya se está logrando" al haber reducido entre 2 y 6 décimas el diferencial de crecimiento interanual de la economía cántabra con España.

"Al final de esta legislatura habremos conquistado un gran objetivo de región, que es salir del furgón de cola del crecimiento y posicionarnos entre las comunidades de vanguardia", ha afirmado.

En este contexto, ha insistido en la necesidad del "impulso inequívoco del Gobierno del Estado" para garantizar el desarrollo y viabilidad de proyectos estratégicos como la ampliación de la central hidroeléctrica de Aguayo, el Campus Tecnológico de Centro de Datos Altamira o el parque eólico de El Escudo.

Para concluir, ha señalado que el Gobierno incidirá en las deducciones fiscales incorporadas en los Presupuestos de 2026, especialmente las dirigidas a facilitar el acceso a la vivienda, apoyar a los jóvenes y ayudar a las personas afectadas por enfermedades raras y a sus familias.

También han participado en el evento el presidente del Consejo General de Economistas de España, Miguel Ángel Vázquez; el director del Servicio de Estudios del Consejo General de Economistas, Salvador Marín; el presidente del Colegio Oficial de Economistas de Cantabria, Fernando García Andrés; el presidente de CEOE-Cepyme Cantabria, Enrique Conde; el consejero delegado de SODERCAN, Ángel Pedraja; la CEO de Semicrol, Natalia Alciturri; y el vicedecano de Calidad, Investigación y Transferencia de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UC, Marcos Fernández.