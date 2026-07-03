Agustín Molleda y José Luis Urraca se presentan a las primarias del PSOE en Torrelavega

Archivo - Sede del Ayuntamiento de Torrelavega en la plaza Baldomero Iglesias - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA - Archivo

SANTANDER 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Cantabria, Agustín Molleda, y el secretario general del partido en Torrelavega, José Luis Urraca Casal, se han presentado a las primarias de esta formación en la ciudad para elegir a su candidato a la Alcaldía en los comicios de 2027.

El plazo para presentar la candidatura acababa a las 12.00 horas de este viernes, 3 de julio, y minutos antes de expirar ese límite tanto Molleda -que también es exalcalde de Cartes- como Urraca Casal -que además es primer teniente de alcalde en Torrelavega- han comunicado que daban el paso y que se presentaban al proceso interno.