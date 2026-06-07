Aitana Sánchez-Gijón recala el viernes 12 y sábado 13 en el Palacio con la 'Malquerida' de Jacinto Benavente

Málaga.- Aitana Sánchez-Gijón protagoniza 'Malquerida' en el Teatro del Soho de Málaga - TEATRO DEL SOHO/ MARCOS GPUNTO

SANTANDER 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

Aitana Sánchez-Gijón recalará el viernes 12 de junio y el sábado 13 en el Palacio de Festivales de Cantabria para interpretar la 'Malquerida', de Jacinto Benavente, con adaptación de Natalia Menéndez y Juan Carlos Rubio.

La cita será a las 19.30 horas ambos días en la Sala Pereda, con una duración de 90 minutos sin descanso.

La actriz estará acompañada sobre las tablas por Juan Carlos Vellido, Lucía Juárez, Goizalde Núñez, José Luis Alcobendas, Daniel Pérez Prada, Álex Mola y Antonio Hernández Fimia, en esta producción de Mónica Reguerio Producciones Off.

Este clásico de Benavente cuenta como en la hacienda de verano de Esteban y Raimunda se celebra la pedida de boda de Acacia con Faustino.

Al quedar Raimunda viuda contrajo matrimonio con Esteban, odiado por su hijastra. La tragedia se cierne cuando matan al novio la noche de la pedida. Los hijos del tío Eusebio, padre del asesinado, acusan al sobrino de Raimunda, quien fue el primer pretendiente de Acacia, pero otros en el pueblo saben que es inocente.

Entonces, comienza a escucharse una copla por las calles: "el que quiera a la del Soto... tiene pena de la vida. Por quererla quien la quiere le dicen... la Malquerida".

El cerco se estrecha y los deseos ocultos y prohibidos empiezan a aflorar. El Rubio, capataz de la hacienda, alimenta las rivalidades entre las familias. Raimunda decidida a descubrir la verdad, no descansará hasta encontrar esa luz que, como el fuego, arrasará todos sus sueños.

El Palacio de Festivales ha recordado que las entradas en venta anticipada para este espectáculo están agotadas desde hace meses. Sin embargo, ha incidido en que los dos días de las funciones saldrá a la venta el 10 por ciento del aforo a partir de las 11.00 horas en sus canales habituales --página web y taquilla-- en cumplimiento con la Ley de Espectáculos de Cantabria.