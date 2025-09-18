Ajo cuenta con una nueva pista de entrenamiento de atletismo de 250 metros

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, visita la pista de entrenamiento de Ajo. - GOBIERNO DE CANTABRIA

BAREYO 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La localidad de Ajo (Bareyo) cuenta con una nueva pista de entrenamiento de atletismo de 250 metros de longitud, en la que el Gobierno de Cantabria, a través de la Dirección General de Deporte, ha invertido casi 48.000 euros.

La nueva infraestructura podrá ser utilizada para entrenamientos, tanto por parte del Club Atletismo Costa de Ajo, como por los vecinos que quieran practicar esta disciplina deportiva.

Cuenta con un firme asfáltico y de forma ovalada con el fin de garantizar los entrenamientos diarios de forma adecuada y segura, potenciando la práctica deportiva y los hábitos saludables entre la población.

Las obras de construcción han consistido en el acondicionamiento del terreno, la limpieza y el desbroce de la zona; el replanteo y cajeo de la pista deportiva; la preparación de la base de pavimento a base de grava y colocación de geotextil; la ejecución de pavimento de suelo cemento; la colocación de remate perimetral; la ejecución de una preinstalación para una posible colocación de un sistema de iluminación en el perímetro de la pista, y la reposición de valla metálica en la zona de acceso.

El consejero de Deporte, Luis Martínez Abad, ha visitado el municipio de Bareyo, junto a su alcalde, Pedro Prieto, han comprobado el resultado de las obras de construcción de la pista de atletismo, ha indicado el Ejecutivo autonómico en nota de prensa.

Tras realizar un recorrido por las nuevas instalaciones, Martínez Abad ha destacado el compromiso de este Gobierno (PP) con el deporte base.

Según ha señalado, el objetivo del Gobierno regional es "seguir acercando el deporte a cada municipio y garantizar que todos los cántabros tengan unas instalaciones dignas para disfrutar de una vida activa y saludable".

Por su parte, el alcalde de Bareyo ha agradecido el compromiso de la Consejería con el municipio, que a partir de ahora contará con una nueva instalación deportiva.