El Albacete dice que ninguno de sus seguidores desplazados a Santander participó en la muerte del hincha del Racing

Archivo - Aficionados del Albacete Balompie en el estadio Carlos Belmonte. Archivo - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press - Archivo

SANTANDER, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Albacete Balompié ha emitido un comunicado este domingo en el que ha asegurado que ninguno de sus seguidores desplazados a Santander -para presenciar el Real Racing Club-Albacete de este sábado- se vio inmerso en la muerte del seguidor racinguista de 52 años fallecido en le previa del partido tras una discusión, unos hechos por los que ha resultado detenido un vecino de Santander, que llevaba una camiseta del Albacete.

En este sentido, el club manchego ha descartado que este "trágico suceso" fuese causado por un enfrentamiento previo entre hinchadas.

Por ello, ha mostrado su "frontal disconformidad con todas aquellas informaciones que pretendan manchar el buen nombre de la afición del Albacete Balompié".

Sin embargo, el Albacete Balompié ha abierto el comunicado trasladando su "más sentido pésame" a los familiares y amigos del racinguista fallecido y ha enviado una "sincera muestra de afecto y respecto" tanto para la masa social verdiblanca como para el Real Racing Club, con el que les une una relación "especial", ha recogido el texto.

Asimismo, ha subrayado "la bonita comunión que se vivió en todo momento" entre ambas aficiones, con cánticos de agradecimiento mutuo a la conclusión del encuentro, una "deportividad que se vio traducida a su vez en un gran número de mensajes cruzados entre racinguistas y albacetistas durante todo el día en las propias redes sociales", ha afirmado.

El club manchego también ha mostrado orgullo por contar con "la mejor afición del mundo", una definición que, según el club, "queda acreditada con la afectuosa y calurosa recepción con la que los nuestros siempre son acogidos en cada una de las ciudades que visitamos".