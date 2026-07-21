Albares asegura que el Mundial conseguido por la Selección de fútbol "va mucho más allá de la gesta deportiva"

El capitán de la selección española, Rodri, y el seleccionador, Luis de la Fuente, a su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas, a 20 de julio de 2026, en Madrid - A. Pérez Meca - Europa Press

SANTANDER, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno de España, José Manuel Albares, ha asegurado que el Mundial conseguido por la Selección masculina de fútbol "va mucho más allá de la gesta deportiva", y que por ello el Consejo de Ministros ha concedido a las selecciones masculina y femenina la placa de honor de la Orden del Mérito Civil.

A preguntas de los periodistas, antes de participar en un curso en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander, ha apuntado que durante estos días España está "en boca de todo el mundo", gracias al título logrado por la Selección masculina de fútbol.

"La gesta dice mucho de nuestro país. Somos un país que trabaja en equipo, que traslada esos valores de compañerismo, de trabajar conjuntamente, de deportividad y también de tolerancia y diversidad, que es lo que ha trasladado la Selección Española de fútbol masculino y la femenina", ha apuntado Albares.

En esta misma línea, ha recordado que España es el primer país que es campeón del mundo tanto en hombres como en mujeres simultáneamente y que, por ello, el Consejo de Ministros ha concedido en el día de hoy a ambos conjuntos la placa de honor de la Orden del Mérito Civil.

Finalmente, Albares ha señalado que la Selección ha sido "aplaudida" por todo el mundo, y ha reconocido que ha "perdido la cuenta" de cuántos ministros de Asuntos Exteriores de todo el mundo le han llamado o enviado mensajes para felicitarle.