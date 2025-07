Albares dice que la UE apuesta por la negociación de los aranceles de EEUU pero no descarta "contramedidas"

SANTANDER 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha indicado que Europa apuesta por negociar los aranceles que pretende imponer Estados Unidos o, llegado el caso, por aplicar "contramedidas".

Así lo ha dicho a preguntas de los medios por la postura de la UE ante la advertencia del presidente estadounidense, Donald Trump, que pretende imponer aranceles del 30% a las exportaciones europeas.

Al respecto ha explicado que "la actitud de los europeos es clara, es de unidad. El método es la negociación y el objetivo es defender los intereses de los europeos, de sus empresas, de los consumidores, de los trabajadores... a través de la negociación, si es posible como queremos, o a través de contramedidas, si ese fuera el caso", ha sentenciado.

Albares se ha pronunciado así este lunes en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) de Santander, donde participa en la tercera edición del curso 'España en el mundo III', que, como ha explicado, aborda la posición del país en el "complejo" panorama internacional actual, en el que "uno no puede retraerse, no puede permanecer indiferente, no puede permanecer silencioso".

Y es que en la actualidad, o se defienden "el derecho internacional, los derechos humanos, el libre comercio, las Naciones Unidas, los valores democráticos --al final los valores europeos--", como hacen España y Europa, "o bien aceptamos que la guerra ha vuelto a ser una forma de relacionarse y de resolver conflictos entre estados, que la confrontación puede sustituir a la cooperación y que puede haber soluciones bilaterales o incluso unilaterales para problemas globales".

"España sabe que esto no es así, que la cooperación es siempre mucho más poderosa que la confrontación, que la guerra en ningún caso puede ser una forma de resolver conflictos", ha defendido el ministro.

Además, ha defendido que el país desarrolla una política exterior "coherente, que dice lo mismo en Gaza y en Ucrania por los mismos principios, que tiene identidad propia" y que "brilla con luz propia en estos momentos" por la organización de eventos internacionales "de primer nivel", como la cumbre de la OTAN, la presidencia española del Consejo de la Unión Europea o la Cumbre Iberoamericana el próximo año.