El alcalde de Astillero visita Torrejón de Ardoz para dar visibilidad al municipio fuera de Cantabria

Soberón se reúne con Alejandro Navarro para compartir experiencias urbanas entre dos municipios con perfiles similares ASTILLERO 17 Nov. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Astillero, Javier Fernández Soberón, ha visitado este lunes el municipio madrileño de Torrejón de Ardoz para mantener un encuentro institucional con su alcalde, Alejandro Navarro, en una jornada destinada a compartir experiencias, modelos de desarrollo y líneas de trabajo entre dos municipios que comparten la realidad similar de ser enclaves estratégicos junto a las grandes capitales de su entorno.
Así lo ha informado el Consistorio cántabro, que ha explicado que el objetivo principal de esta misión institucional ha sido dar visibilidad a Astillero fuera de Cantabria, posicionarlo como un municipio dinámico, en crecimiento y con un modelo urbano que empieza a despertar interés más allá de la región.
Durante la reunión, Soberón ha presentado el carácter industrial, cultural y social del municipio, así como algunos de los proyectos estratégicos que están transformando la vida local en los últimos años.
La visita ha puesto en valor las similitudes entre ambos municipios: Torrejón como referencia metropolitana de Madrid y Astillero como punto clave en el área de influencia de Santander.
Un paralelismo que ha servido como base para el intercambio institucional y para mostrar cómo Astillero está reforzando su identidad y ampliando su presencia a nivel estatal.
Durante la jornada se han abordado temas como la gestión del espacio público, el impulso al comercio local, el papel de la cultura como herramienta de cohesión y las estrategias de dinamización social aplicadas en ambos territorios.
"El trabajo que estamos haciendo por y para Astillero también implica abrir puertas, explicar fuera quiénes somos y qué modelo de municipio estamos construyendo", ha explicado Fernández Soberón, que ha precisado que visitas como ésta "nos permiten aprender, compartir y mostrar que Astillero tiene mucho que aportar: somos parte del área metropolitana de Santander y queremos que nuestro nombre suene también fuera de Cantabria".
ASTILLERO, CADA VEZ MÁS PRESENTE EN EL MAPA NACIONAL
Con esta visita, el Ayuntamiento continúa su estrategia de posicionamiento exterior, mostrando el potencial del municipio en espacios de referencia y estableciendo puentes con localidades que pueden servir como espejo o inspiración en diversos ámbitos.
Astillero sigue así reforzando su presencia en el mapa, impulsando contactos institucionales y proyectando su identidad más allá de las fronteras regionales, ha destacado el Consistorio.