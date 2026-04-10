El alcalde de Camargo exige al Ministerio la reparación urgente del alumbrado en varios accesos clave del municipio

Nudo de la S-30 con la CA-240 - AYUNTAMIENTO DE CAMARGO

CAMARGO, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha demandado al Ministerio de Transportes la reparación urgente del alumbrado en varios accesos clave del municipio.

En su opinión, esta situación "no puede prolongarse en el tiempo" porque se trata de tramos con una elevada intensidad de tráfico y una complejidad circulatoria "importante", en los que la falta de iluminación "está generando un riesgo evidente para la seguridad vial".

En este sentido, Movellán ha expuesto en su misiva que este problema "afecta a nudos de comunicación estratégicos", debido a que dan acceso tanto a zonas comerciales, como a polígonos industriales y núcleos de población.

Así, el alcalde ha exigido la puesta en funcionamiento de estos puntos de iluminación en los principales accesos a las redes viarias de competencia estatal que, en algunos casos, tal y como ha advertido, "llevan más de una década sin funcionar", lo que genera "una gran inseguridad vial y peatonal".

Incidencias que, además, se ven agravadas por fallos en las instalaciones, así como por la sustracción de cableado.

"Camargo requiere de una intervención prioritaria por parte de la Demarcación de Carreteras en Cantabria para garantizar condiciones de seguridad para vecinos y usuarios", ha enfatizado el regidor.

De este modo, el Ayuntamiento ha solicitado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la revisión y puesta en funcionamiento urgente del alumbrado público en varios tramos de carreteras estatales que atraviesan el municipio y que actualmente presentan deficiencias graves.

Según ha trasladado el Consistorio, la falta de iluminación afecta a nudos viarios, accesos y carriles de incorporación con elevada intensidad de tráfico, generando situaciones de riesgo tanto para conductores como para peatones, especialmente en horario nocturno.

ZONAS AFECTADAS

Entre las zonas más afectadas se encuentran la confluencia de la A-67 con la N-623 en el entorno de Las Presas; el nudo de la S-30 en Revilla; varios tramos de la S-10 (incluidos los accesos a Valle Real, La Cerrada y al aeropuerto) y el enlace de la A-67 con la A-611 en el polígono de La Esprilla.

En su escrito, el Ayuntamiento se basa en un informe técnico que alerta de que en estos puntos se registran tramos completos sin iluminación, fallos en las instalaciones eléctricas y, en algunos casos, sustracción de cableado, lo que agrava la situación y prolonga la falta de servicio.

En este contexto, el Consistorio ha reclamado al Ministerio la revisión técnica de las instalaciones, la reposición del cableado y la reparación de los sistemas eléctricos, así como la puesta en funcionamiento de todas las luminarias, especialmente en carriles de aceleración y deceleración.

Asimismo, se plantea que, en aquellos tramos donde las instalaciones resulten obsoletas, se acometan actuaciones de mejora o renovación del sistema de alumbrado, adaptándolo a las necesidades actuales de seguridad vial.