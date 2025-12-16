El alcalde defiende la legalidad de la Batalla de Flores 2025 y niega las acusaciones de la tercera clasificada

Archivo - Miguel González, alcalde de Laredo - MMS - Archivo

LAREDO, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Laredo, Miguel González (PP), ha negado las presuntas irregularidades en la Batalla de Flores de 2025 por las que la asociación de carrocistas 'Mi Vida Loca', que quedó tercera, le ha denunciado ante la Fiscalía, y ha reafirmado la legalidad del certamen.

Además, ha advertido de que se reserva las acciones judiciales oportunas ante las "falsas" acusaciones vertidas por esta agrupación, ganadora de las ediciones de 2023 y 2024 de esta Fiesta de Interés Turístico Nacional.

Concretamente, 'Mi Vida Loca' ha denunciado al regidor por supuestas irregularidades relacionadas con la resolución y el pago de premios del concurso y, que a su juicio, podrían constituir delitos de prevaricación, malversación de fondos y falsedad documental.

En su denuncia argumentaba ausencia de acta oficial por parte de la Secretaría del jurado, sin descartar la posible incorporación al expediente de una 'ad hoc' no suscrita por ésta, así como posibles errores de cálculo y aritméticos que podrían haber alterado el orden de las puntuaciones y la cuantía de los premios.

TODOS LOS EXPEDIENTES SON LEGALES Y COMPLETOS

González ha defendido en un comunicado que todos los expedientes administrativos relacionados con el certamen "son legales y están completos" y que el Ayuntamiento ha actuado con "rigor administrativo, transparencia y conforme a la legalidad".

"No estamos ante interpretaciones ni opiniones, sino ante expedientes administrativos completos, con actas, informes técnicos y fiscalización, como corresponde a una institución pública", ha garantizado.

Por contra a lo que señala 'Mi Vida Loca', el alcalde ha asegurado que existe un acta del secretario del jurado de la Batalla de Flores y de cada uno de sus siete componentes, "firmada e incorporada en tiempo y forma" al expediente municipal, un documento "plenamente válido" y que acredita el resultado del concurso y permite la tramitación de los premios.

Así ha subrayado que los pagos de los premios a todas y cada una de las seis asociaciones "cuentan con cobertura legal, han seguido los procedimientos ordinarios habituales y han sido sometidos a los controles técnicos, jurídicos y económicos correspondientes".

"No se ha actuado de forma arbitraria ni al margen de la normativa, ni se ha causado perjuicio al interés público", ha afirmado González.

También ha asegurado que "no se ha incorporado ningún informe adicional al expediente", una posibilidad que la asociación planteaba en su escrito y que, según el alcalde, supone una "afirmación tan grave" que el Ayuntamiento tomará las acciones judiciales oportunas "para defender la verdad y la transparencia".

Además, ha asegurado que en las actas firmadas por los miembros del jurado no se aprecia "ningún tipo de error aritmético" en los resultados que permita abrir un procedimiento de rectificación material, "única" causa que permitiría a la Junta de Gobierno Local corregir la decisión del jurado que, conforme al reglamento, es inapelable.

"No hay que confundir una discrepancia de interpretación o valoración con un error aritmético, motivo por el cual no procede la modificación o alteración de la decisión del jurado", ha apostillado el regidor, antes de reafirmar su compromiso de defender al Consistorio y a la Batalla de Flores "frente a cualquier intento de instrumentalizar una fiesta que es de todos los laredanos".

Asimismo, ha advertido que la asociación tendrá que demostrar todas las "graves" acusaciones que ha lanzado y que "solo contribuyen a desprestigiar la Batalla de Flores".

González ha afirmado que no tiene "ningún miedo ni preocupación" por la denuncia planteada por la asociación porque está "plenamente convencido de que todas las actuaciones del Ayuntamiento se han realizado con absoluto rigor administrativo y plena legalidad".