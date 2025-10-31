El alcalde dice que el Ayuntamiento seguirá apoyando a La Gimnástica "cuando las circunstancias judiciales lo permitan"

TORRELAVEGA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada (PRC), ha defendido que el Ayuntamiento "ha echado el resto por el deporte de la ciudad y por la Real Sociedad Gimnástica", y ha asegurado que lo seguirá haciendo pero "cuando las circunstancias judiciales nos lo permitan".

En este sentido, ha recalcado que el apoyo del Consistorio al club "será total", pero que la concesión para explotar los locales del estado del Malecón no se puede formalizar "mientras la situación judicial y por tanto financiera no se resuelva".

Así se ha pronunciado el alcalde este viernes a preguntas de los medios tras dar a conocer ayer que el Ayuntamiento ha decidido paralizar de forma cautelar los acuerdos con el club por una investigación judicial sobre las subvenciones concedidas -lo que afecta al convenio de ayudas y al procedimiento de concesión del uso del Malecón y sus bajos-, algo que la Gimnástica ha criticado señalando que esta postura es "claramente perjudicial" para los intereses de la entidad deportiva, además de que carece de "fundamento legal" y va "en contra del club".

Ante estas afirmaciones, López Estrada ha lamentado que "poner en tela de juicio el apoyo del Ayuntamiento al deporte de la ciudad es rozar lo absurdo".

Además, ha advertido que han sido los propios responsables de la entidad los que han dado lugar a esta causa judicial, que va contra miembros de la Junta Directiva anterior y en la que la Corporación es parte requerida, ya que el Tribunal de Instancia número 3 de Torrelavega le ha solicitando la copia completa de los expedientes correspondientes a todas las subvenciones concedidas por la administración municipal a la Gimnástica entre 2019 y 2025.

"En estos momentos hay un proceso judicial abierto y no abierto por nadie externo a La Gimnástica. Diferentes directivas, la actual y la anterior, son los que han sometido al club, seguro que unos con más responsabilidades que otros, pero en ningún caso esas responsabilidades se pueden achacar al Ayuntamiento", ha sentenciado el regidor al término de una rueda de prensa ofrecida esta mañana.

Finalmente, ha recalcado que su misión es defender "el interés de los 52.000 torrelaveguenses". "A algunos les gustará el fútbol y a otros no, pero el dinero es de todos y tenemos las mismas normas para gestionarlo".