El alcalde de Laredo expulsa del equipo de Gobierno al edil de OLA involucrado en la visita al burdel chino

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LAREDO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Laredo, Miguel González (PP), ha expulsado del equipo de Gobierno municipal a Benito Ortiz, concejal de Ola Cantabria involucrado en la visita a un burdel en China durante un viaje institucional en 2011 y le cesa como responsable de Vivienda, Ordenación del Territorio, Urbanismo, Relación con el Mundo de la Mar y Contratación. Sin embargo, si no renuncia al acta, seguirá como edil en la Corporación municipal.

El cese de Ortiz como concejal del equipo de Gobierno lo ha anunciado González en una rueda de prensa convocada este mismo viernes y en la que ha reconocido, entre lágrimas, que ha sido "una de las decisiones más difíciles" que ha tenido que tomar como alcalde.

Y es que, según ha dicho, le "duele" adoptarla porque conoce "muy bien a la persona que hay detrás del concejal", sabe "de las horas que le ha dedicado al Ayuntamiento sin estar liberado" y por la "relación de amistad" que le une a Ortiz, que cuando se produjo el viaje en cuestión era del PP y concejal de Hacienda.

"Como alcalde tengo que separar lo personal de mi responsabilidad institucional y considero que por encima de cualquier relación personal, de amistad o de afecto, está mi obligación de actuar pensando en la Laredo, en los vecinos y en la institución que represento", ha dicho.

González ha asegurado que Ortiz, cuando han hablado del asunto, "ha sido completamente sincero conmigo". "Me ha explicado su versión de los hechos y yo le creo. Así que, en mi opinión, se está produciendo un juicio mediático que está siendo especialmente injusto con él y con su familia. Se ha descontextualizado muchísimo en determinados medios de comunicación", ha opinado el regidor.

El alcalde ha advertido que estos días "están siendo especialmente duros" para Ortiz y para su entorno, al que ha trasladado su "apoyo", su "cariño" y "respeto".

Además, ha recalcado que la decisión anunciada, y que es "compartida" y "unánime" por la Junta Directiva Local del PP, "no borra en absoluto el reconocimiento" a Ortiz y hacia el trabajo que ha realizado durante esta legislatura, en la que, a su juicio, éste "ha demostrado una lealtad intachable" hacia el equipo de Gobierno, hacia él, como alcalde, y hacia el proyecto desarrollado.

"Benito sabe que aunque hoy me haya correspondido tomar el mandato una decisión política muy difícil, mi consideración personal hacia él permanece intacta", ha apuntado.

Además, González ha aclarado que la decisión que ha tomado "no supone en ningún caso" que haga "un juicio sobre la culpabilidad o inocencia de Benito" respecto a los hechos. "No me corresponde hacerlo y, además, no sería justo pronunciarme sobre ello sin haber vivido de primera mano lo que sucedió", ha añadido.

En estos momentos, la incógnita es si Ortiz seguirá como concejal de la Corporación o dejará su acta. "El acta es unipersonal y eso lo tendrá que contestar el concejal", ha indicado el alcalde al ser cuestionado por los periodista.

"CACERÍA" AL EQUIPO DE GOBIERNO

La visita al burdel hace quince años se ha destapado esta semana con la publicación de una noticia en El Correo y El Diario Montañés sobre un audio en el que Ortiz relataría su experiencia en el club.

Al actual alcalde, esa publicación del periódico --al que el audio le llegó de forma anónima-- le parece "más una cacería" hacia Laredo, hacia el equipo de Gobierno e incluso hacia él mismo que "un ejercicio de información".

Además, ve "legítimo" preguntarse "por qué estas informaciones aparecen ahora cuando Laredo se aproxima a un nuevo ciclo electoral" y cree que su difusión en este momento "causa un daño al equipo de Gobierno, a determinadas personas" y, en consecuencia, también al municipio.

"Si este es el camino que algunos partidos pretenden seguir, si la estrategia pasa por generar desestabilización política mediante prácticas poco éticas y especialmente dañinas, sólo puedo mostrar mi profunda decepción y rechazo. Creo que Laredo merece otra forma de hacer política, una política basada en el respeto. Convertir determinadas circunstancias personales en herramientas de confrontación política no beneficia a nadie y mucho menos a nuestro municipio", ha aseverado.

El alcalde ha asegurado que el equipo de Gobierno "va a continuar centrado en cumplir con compromiso con los vecinos, sacar adelante muchísimos proyectos y seguir mejorando nuestro municipio".

"Nada de esto va a detener nuestra voluntad de seguir adelante. Laredo está avanzando como jamás lo había hecho, le pese a quien le pese y le debe estar pesando a muchos", ha apostillado.

En este contexto, entiende que, a medida que se acercan las elecciones municipales, se "intensifique la oposición", aunque cree que "determinados ataques" terminan "retratando" a quien los hace.

Cuestionado por las críticas de otros partidos de la Corporación, y especialmente por las lanzadas por el portavoz del PSOE, Javier Ramírez, que ha censurado a un equipo de Gobierno con "tránsfugas" y "puteros", González le ha replicado que "el mayor putero de España, le trajo el PSOE de Laredo" en 2023 y "se llamaba Ábalos".